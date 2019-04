Zaterdag 1 scoort half dozijn tegen Spijkenisse

Het was zaterdag mooi weer, de spelers van Volendam hadden er zin in en Spijkenisse was niet opgewassen tegen de aanvalsdrift van de Volendammers en ja dan win je dus met 6-0.

Volendam begon gelijk goed aan de wedstrijd en een goede pass middendoor werd door Niels Springer kundig ingetikt. Daarna zakte de wedstrijd een beetje in en het leek alsof beide teams last hadden van de warmte.

Na de thee was Volendam ontketend en vielen de doelpunten als rijpe appelen. Niels Springer scoorde drie keer, Joey Tol twee keer en ook invaller Nick Tuyp was doeltreffend met het hoofd. Ter Leede won ook weer dus het blijft uitermate spannend.