Zinderende zaalvoetbalkraker in Opperdam

In de eerste helft was RKAV-zaal te lief en te afwachtend waardoor de technische spelers van Marlene hun favoriete spel konden spelen. Zij kwamen dan ook verdiend op een 0-2 voorsprong.

Frank Boogaard ronde een goede aanval mooi af en even was er weer hoop in de gelederen van de Volendammers maar even later was het alweer 1-3. Keeper Jack Steur kreeg een rode kaart. Invaller Robin Kwakman viel in bij gebrek aan een reserve keeper en hij kon zijn doel met vallen en op staan schoon houden.

Na de thee stond er een totaal ander RKAV : Marlene werd onder druk gezet en kwam er niet meer aan te pas. Johan Keizer knalde de 2-3 binnen en Danny Tol schoot de bal in de kruising. Met een 3-3 gelijkspel kunnen beide teams tevreden zijn.