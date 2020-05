Zwembad De Waterdam beperkt open

Na ruim twee maanden ging zwembad De Waterdam woensdag weer beperkt open. De leden van zwemvereniging Ed-Vo konden zo weer een uurtje baantjes zwemmen buiten. Dat was ’s morgens en ’s avonds te doen.

In het grote zwembassin zijn acht banen uitgezet met een afscheiding in het midden. Maximaal 32 zwemmers mogen tegelijk in het bad zodat de 1,5 meter afstand van elkaar in acht wordt genomen. Met Hemelvaartsdag was De Waterdam ondanks het stralend mooie weer gesloten. Het kinderbad is nog gesloten.

Pas als de regels versoepeld zijn kan hier weer gezwommen worden, want kinderen en ouderen mogen niet bij elkaar zwemmen. Ook zijn de toiletvoorzieningen afgesloten. Er kan voorlopig dus maar mondjesmaat van het zwembad gebruik gemaakt worden.