Druipende inktzwam

Verhaal bij de foto: Bij een slootje in de buurt stond deze druipende inktzwam. Het stadium zoals je op deze foto kunt zien duurt slechts zeer kort en alle omstandigheden moeten juist zijn. Ik had ze al vaak gefotografeerd maar nog nooit zo. Met een flink windje erbij was het nog een hele klus maar oh wat ben je dan voldaan als het lukt!