Genieten zo lang het duurt

Verhaal bij de foto: Regelmatig geniet ik van een mooie wandeling via het schelpenpadje tussen Volendam en Edam. Hier zijn altijd mooie plaatjes te schieten. Helaas had ik deze dag alleen mijn mobieltje mee, maar deze foto wilde ik toch delen. Ik word er treurig van als ik er aan denk dat we deze laatste mooie groene plek gaan verwoesten door er een weg neer te leggen zodat mensen (denken) dat ze 30 seconden sneller in de file richting Broek in Waterland staan. Het is jammer dat er niet naar andere oplossingen worden gezocht en dit gebied wellicht nog mooier maken om het mogelijk te maken dat mensen kunnen ontspannen en ontstressen in deze hectische wereld.