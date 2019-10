Herfstkleuren reflectie

Verhaal bij de foto: "Mijn favoriete kleur is de herfst." Deze foto is daar een klein voorbeeld van. In oktober, met soms een zeldzaam gouden zonnetje aan de hemel, lijkt wel alsof we leven in een schilderij. Zoveel kleuren en natuurschoon om ons heen. Mijn jongste dochter en ik, lieten deze middag begin oktober de boel de boel(enspark), en genoten samen op de fiets van al dit moois, gratis en voor niets. :)