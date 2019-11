Winter is coming

Verhaal bij de foto: De eerste nachtvorst is duidelijk te zien aan het bevroren gras. De herfstbladeren die verspreid door het gras liggen en met het beginnende ochtend zonnetje maakt dit een bijzondere plaatje. Snel een foto gemaakt voordat het zonnetje goed doorkomt en het gras weer ontwaakt onder het ijzige winter laagje. Winter is coming en dat is duidelijk te zien.