Avondrood boven Volendam

Verhaal bij de foto: Tijdens de lente is het niet altijd zonnig weer. Regen is ook nodig om alles in bloei te zetten. 25 April was een wisselvallige lentedag. Ondanks de buien, besloot ik een korte avondwandeling te maken. Camera mee, want je weet maar nooit... en dan deze zonsondergang te zien krijgen op een dijk vol koolzaad, met zicht op Volendam. De lucht kleurde hetzelfde als het kruis van de Vincentiuskerk.