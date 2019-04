Ontwakende koe

Verhaal bij de foto: Tijdens mijn hardloop rondje liep ik 's ochtends om kwart voor 7 over de vesting in Edam. De zonsopgang en de dauw zorgde ervoor dat ik even een ommetje langs deze koe moest maken. Gelukkig hebben we vandaag de dag altijd een telefoon met camera op zak.