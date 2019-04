Vakantiegevoel in eigen dorp

Verhaal bij de foto: Soms loop of fiets je wel eens door Volendam, en besef je hoe mooi het hier eigenlijk is. Je hoeft niet ver te gaan om een vakantiegevoel te krijgen. Natuur is om je heen, leer anders naar dingen te kijken en neem ze niet voor lief. Dan kun je van de simpele dingen genieten, een andere manier van gelukkig zijn.