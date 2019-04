Bij nacht de man, bij dag de man

Verhaal bij de foto: De opdracht is het maken van een foto over de Pieperrace. Dan moet de foto voor mij aan minimaal twee criteria voldoen: 1) er moeten boten op staan en 2) je moet kunnen zien dat het in Volendam is. Daarnaast wil je jezelf onderscheiden van alle andere foto's, dus moet je met iets aparts komen. Daarom deze foto van de haven ruim voor zonsopkomst op zondag, door gebruik te maken van een lange sluitertijd lijkt het water wel stil te staan.