Varend erfgoed

Verhaal bij de foto: De Pieperrace Volendam 2022, een wedstrijd voor traditionele zeilschepen die de herinnering in ere houdt hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) onder de Hollandse luchten over te zeilen vanuit Friesland. De aardappelen waren – onder andere – bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen. ♥️????