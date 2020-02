Schapen ontwaken in een witte wereld

Verhaal bij de foto: Heerlijk is het om 's ochtends vroeg op pad te gaan om te genieten van de natuur. Foto camera mee en wandelen maar. Deze foto heb ik gemaakt in de polder van Beets. Zo'n mooi gezicht de schapen op een wit weiland en een dun laagje ijs op de sloot, echt genieten :) (mijn woonplaats krijg ik niet ingevuld...maar dat is Oudendijk)