The beauty of nature

Verhaal bij de foto: Deze foto ontstond tijdens een wandeling op een smal bergpad. Op het juiste moment en liggend op de vloer, over een zandpad waarbij andere wandelaars moest wachten, nam ik even de tijd om dit plaatje te schieten. Ik zag die bloemen, kwam op het idee, en even later toch ook nog maar even wachten op die boot. Al met al iedereen blij (not) maar ik had mijn foto.