3 tips om je bedrijf op de digitale kaart te zetten

Marketing is door de jaren heen flink veranderd. Door de komst van het internet is alles anders. We leven momenteel in een digitale samenleving. We begeven ons bijna 24/7 online. Er zijn nog maar weinig mensen uit de jongere generaties die een krant doorspitten om een bedrijf te vinden. Waarom zou je ook? Via een zoekmachine gaat het veel sneller. Je typt een simpele zoekopdracht en voordat je het weet zie je welke bedrijven hier het best op aan sluiten. Daarom is het van belang dat jouw bedrijf hoog in de relevante zoekresultaten eindigt. Op die manier wordt dit bedrijf in de digitale schijnwerpers gezet en plaats je deze echt duidelijk op de kaart.

Benieuwd hoe je dit precies aan moet pakken? Met behulp van de volgende drie tips moet het zeker lukken.

1. SEO uitbesteden

De beste manier om hoger in de zoekresultaten te eindigen is door de website volledig SEO te optimaliseren. SEO staat dan ook letterlijk voor zoekmachineoptimalisatie. SEO uitbesteden aan Digital Newsgroup.com? Een heel goed idee! Vergeet niet dat SEO erg complex is. Niemand weet precies welke factoren meespelen bij het bepalen van de ranking binnen Google. Het algoritme wordt telkens aangepast. Zelfs voor de meest doorgewinterde online marketeers is dit soms lastig bij te benen. Laat staan als je daarnaast ook nog fulltime een onderneming moet runnen. Dit is vrijwel onmogelijk en daardoor liggen fouten op de loer.

Om er zeker van te zijn dat alles op de juiste manier wordt gedaan, mag het inschakelen van een SEO bureau dan ook zeker niet vergeten worden. Dat bespaart de ondernemer ongelooflijk veel tijd en dan weet men zeker dat de website volledig SEO geoptimaliseerd is.

Let op: het algoritme van Google blijft veranderen. Daarnaast houden zoekmachines van actieve sites. Met eenmalig een SEO bureau inschakelen kom je er dus niet. Meestal ga je een langdurig contract aan.

2. Weet wie jouw doelgroep is

Wat bedoel je me het op de digitale kaart zetten van jou bedrijf? Meestal is de bedoeling dat bedrijven hiermee zichtbaarder worden voor de doelgroep en daardoor meer klanten aantrekken. Op die manier kan het bedrijf verder groeien. Dit is echter onmogelijk als je niet weet wie de doelgroep is.

Als ondernemer is het altijd belangrijk om alle plannen op jouw eigen doelgroep aan te passen. Weet voor wie je schrijft en waarom. Waar bevindt deze doelgroep zich? Hoe wordt deze graag afgesproken? Dit bepaalt ook voor een groot deel hoe je online marketing invult. Zo zal je voor een oudere doelgroep wellicht minder via social media content leveren en verandert de aanspreekwijze. Dit lijken slechts subtiele veranderingen, maar kunnen een SEO campagne al een stuk persoonlijker en effectiever maken.

3. Ga live op social media

Dit klinkt misschien heel erg vreemd en ook een beetje spannend. Toch is dit een hele goede manier om je bedrijf letterlijk in de picture te zetten. Sommige klanten zullen zich immers afvragen wat jij elke dag doet. Hoe het wel en wee in het bedrijf eruit ziet. Door ze een aantal minuten live mee te nemen, geef je ze een inkijkje en zien ze de persoonlijkheid achter het bedrijf. Dit schept vertrouwen en geeft jou een manier om je expertise te delen.