3 vragen die elke vakantieganger helpt bij het plannen van een vakantie

Het nieuwe jaar is maar net begonnen, maar aan vakantieplannen ontbreekt het niet. Veel goede voornemens gaan over het boeken van een verre reis naar Zuid-Afrika, Amerika of Japan. Niet gek, want na drie zomers met reisbeperkingen is het eindelijk weer mogelijk.

Toch is een verre reis niet zomaar geboekt en kiezen veel vakantiegangers liever voor een reis dichter bij huis. Voor velen is het bovendien de vraag hoe anderen zo makkelijk een reis lijken te boeken zonder reisbureau die ze erbij helpt. Wij vermoeden dat ze een duidelijk antwoord hebben op de onderste drie vragen, die jou erg gaan helpen bij het boeken van je volgende vakantie!

Stap 1: met wie ga je op reis?

Voor veel mensen is niet de belangrijkste vraag waar ze naartoe gaan op vakantie, maar met wie ze gaan. Zo regent het vlak voor de zomervakantie uitnodigingen voor studenten die op reis gaan: de studentenvereniging, de studievereniging, vriendengroepen, ouders, jongerenorganisaties. Ouderen daarentegen vinden het juist gezellig om met hun kinderen en kleinkinderen een weekje weg te gaan. Familie- en vriendenvakanties duren echter over het algemeen korter en zijn minder ver dan de vakantie met ouders en broers en/of zussen. De bestemming en tijdsduur verschillen, kortom, per reisgezelschap. Reis je met je gezin? Riksja Family helpt je met het bedenken van je reis!

Stap 2: wat wordt de vakantiebestemming?

Hangt jouw reis af van je reisgezelschap of andersom? Voor mensen die verre reizen op het programma hebben staan geldt waarschijnlijk dat laatste. Populaire vakantiebestemmingen van 2023 zijn dit jaar onder meer Amerika, Thailand en Vietnam, maar Nederland blijft voor velen ook favoriet. Niet te ver van huis, maar toch er even tussenuit geweest zijn is immers nooit een overbodige luxe. Waar een vakantie in eigen land echter niet zoveel voorbereiding vereist, is voor een verre reis wel veel voorbereiding nodig. Je kunt namelijk niet alles meenemen op vakantie en je wil mogelijk zeker zijn van een slaapplek en vervoer. Denk hier dus ook goed over na, als je een bestemming uitkiest!

Stap 3: vervoersmiddelen

Tegenwoordig is het gemakkelijker dan ooit tevoren om van A naar B te reizen door vliegtuigen, treinen, auto’s en andere vervoersmiddelen. Toch wordt het vliegtuig steeds meer in de ban gedaan, hoewel het vliegtuig desondanks veel gebruikt wordt voor vakanties. Auto’s daarentegen blijven van een constante populariteit genieten, voornamelijk door vaders en moeders die met kinderen op vakantie gaan. Een opkomende trend is verder het reizen per trein, waar vooral jongeren de voorkeur aan geven. Treinreizen in Europa wordt namelijk steeds eenvoudiger gemaakt en is ook nog eens een gezellige bezigheid om met vrienden te ondernemen.

Heb je moeite met het uitstippelen van je reis? Bepaal dan je bestemming en plan je reis met hulp van Riksja Travel.