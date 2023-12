Partner content

4 belangrijke tips om jezelf online te beschermen

Gedurende het digitale tijdperk zijn er veel nieuwe verschijnselen tot stand gekomen, waar het internet en de world wide web het meest aantoonbaar zijn. Deze nieuwe innovaties hebben voor veel gemak en voordeel gezorgd in ons leven, maar toch bracht het ook nieuwe gevaren in leven waar de mensheid eerder geen last van had. In dit artikel worden er 4 tips besproken om zo veilig mogelijk te internetten zonder gevaar voor eigen veiligheid!

Maak gebruik van complexe wachtwoorden

Met het gebruik van wachtwoorden beperken we de toegang tot onze persoonlijke accounts tot de mensen die het wachtwoord weten. Zie het als een online sleutel voor verschillende kamers binnen het huis. Naarmate we met de tijd innoveren, maken we steeds meer accounts aan met respectievelijk meer wachtwoorden. Daarginds kiezen veel mensen makkelijke wachtwoorden om ze te blijven onthouden, wat erg gevaarlijk kan zijn. Het gebruik van erg simpele wachtwoorden kan het risico vergroten op het kraken van je persoonlijke accounts of zelfs je bankrekening. Wees daarom extra attent en kies altijd moeilijke en complexe wachtwoorden. Wel is het belangrijk om de wachtwoorden ergens te noteren en te bewaren; het vergeten van wachtwoorden kan zware gevolgen hebben.

Bescherm je persoonlijke gegevens

Omdat we bijna alles door middel van het internet doen, is het belangrijk om belangrijk te gaan met je persoonlijke gegevens. Als gebruiker van het internet ga je vaak genoeg je persoonlijke gegevens delen met derde partijen, wat voor een vervelende situatie kan zorgen. Identiteitsfraude is daar een goed voorbeeld van. Het is van uitermate belang om altijd na te gaan met wie je jouw gegevens deelt en hoe je dat doet. Houd als richtlijn aan; ga met je persoonlijke gegevens om zoals je met jouw eigen dierbare spullen omgaat in huis. Dit vertaalt zich in niet zomaar je volledige naam, persoonlijke adresgegevens etc. te delen zonder na te gaan of deze partij wel vertrouwbaar is.



Surf het internet altijd op een beveiligde verbinding

Gebruik maken van een openbaar gratis wifi netwerk klinkt altijd als muziek in de orden, en toch is het één van de meest onveilige dingen die je kan doen als het gaat om je veiligheid waarborgen op het internet. Denk aan een gratis wifi-netwerk bij het lokale fastfood restaurant of het vliegveld. Wanneer je gebruik maakt van een openbare verbinding waar iedereen in principe ook gebruik van kan maken, stel je al je privégegevens bloot aan hackers en intruders op het internet. Zo zijn er online fraudeurs die actief zijn op deze openbare netwerken en wachten op gebruikers om zo hun privégegevens te stelen. Gelukkig is hier een simpele maar toch een effectieve oplossing voor; een VPN. Maar waarom een VPN? Met een VPN heb je de mogelijkheid om je IP-adres te verbergen. Dit zorgt voor privacy als je online aan het surfen bent.

Maak regelmatig backups

Dit is meer een oplossing voor wanneer het echt misgaat, mits de voorgaande 3 tips toch niet genoeg waren om jouw privacy te waarborgen op het internet. Met een backup maak je een kopie van ALLE gegevens die op je telefoon zijn. Denk aan wachtwoorden, foto’s, wachtwoorden en veel meer. Het is natuurlijk wel belangrijk om de backup goed op te slaan; denk aan een externe harde schijf of cloudopslag.