Partner content

5 leuke ideeën voor een relatiegeschenk

Bent u op zoek naar leuke ideeën voor een relatiegeschenk? Dan is dat soms best een lastige klus. Op de eerste plaats wilt u de ontvanger van het relatiegeschenk blij maken en hoopt u dat diegene zich gewaardeerd voelt. Daarnaast is voor ieder budget veel mogelijk tegenwoordig, dus de keuzestress neemt dan ook toe. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het uitkiezen van een relatiegeschenk? Lees dan gauw verder, want in dit artikel delen we een aantal leuke ideeën.

1. Paraplu

Een paraplu als relatiegeschenk komt altijd goed van pas. We wonen immers in Nederland! Daarnaast zijn paraplu's relatief goedkoop, dus ideaal voor als u een bruikbaar én budgetvriendelijk relatiegeschenk zoekt. U kunt uit diverse soorten paraplu's kiezen, bijvoorbeeld opklapbare paraplu's, stormparaplu's of hartvormige paraplu's in verschillende kleuren. Ook kunt u de paraplu eventueel laten bedrukken met een bedrijfslogo of slogan om het relatiegeschenk extra persoonlijk te maken.

2. Verzorgingsproducten

Verzorgingsproducten zijn ook altijd goed om als relatiegeschenk te geven. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een handcrème, handzeep of zonnebrandcrème. Of wat dacht u van een desinfecterende handgel of -spray met uw bedrijfslogo of slogan erop gedrukt? Deze producten gebruiken we bijna dagelijks, dus het is net als de paraplu een nuttig cadeau om te krijgen.

3. Geurkaars of geurstokjes

Een heerlijke geurkaars of geurstokjes zijn ook fijn als relatiegeschenk. Deze producten stralen luxe uit en geven ieders huis een heerlijke geur. Geurtjes zijn wel persoonlijk, dus u kunt hier het beste kiezen voor een "neutrale" geur. Geurtjes zoals vanille, schone was of sandelhout zijn niet zo heftig en doen het meestal wel goed.

4. Koffer

Een koffer is ook een leuk relatiegeschenk om te krijgen, aangezien dit item bij veel mensen vakantieherinneringen oproept. Kies bijvoorbeeld voor een standaardmaat trolley koffer die altijd als handbagage mee kan op reis. Ook hier kunt er eventueel voor kiezen om de koffer te laten bedrukken met een bedrijfslogo of slogan om het relatiegeschenk extra persoonlijk te maken.

5. Douchetimer

Tegenwoordig moeten we allemaal wat zuiniger met energie doen en korter douchen hoort daar ook bij. Een douchetimer is dan misschien ook wel een leuk relatiegeschenk om te geven. Deze hangt u op in de douche om te kijken hoe lang u eronder staat. Aangezien een douchetimer een klein item is, kunt u er eventueel lekkere douchegel of shampoo bij geven. Zo maakt u er toch een leuk pakketje van!