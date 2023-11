Partner content

5 tips voor een container huren

Heb je binnenkort een afvalcontainer nodig voor een verbouwingsproject? Bij een verbouwing of renovatie komt al snel veel afval vrij, die je gemakkelijk afvoert door middel van een container. Wij geven je vijf tips om een container huren zo voordelig mogelijk te maken.

1. Bepaal de juiste maat container voor jouw project

Als je een afvalcontainer huurt, heb je de keuze uit meerdere afmetingen. Zo zijn er afvalcontainers van 3, 4, 6 of zelfs 10 m2. Welke inhoud voor jou het meest geschikt is, hangt af van het soort project dat je uitvoert. Over het algemeen is de vuilcontainer van 6 m2 de meest gekozen optie. Gaat het bijvoorbeeld om een kleine badkamer renovatie? Dan is wellicht een container van 3 m2 al voldoende. Als vuistregel hanteren we dat in 1 m2 gemiddeld staat voor zo'n 10 kruiwagens van 100 liter. Twijfel je tussen de verschillende maten afvalcontainers? Vraag dan advies aan het containerbedrijf.

2. Selecteer de juiste afvalcontainer voor jouw afvalsoort

Iedere afvalsoort beschikt over zijn eigen tarief. Sommige afvalsoorten zijn namelijk eenvoudiger te verwerken en recyclen, waardoor de kosten lager zijn. Een container voor groenafval, hout of puin is dan ook goedkoper dan een afvalbak voor dakafval. Onderzoek welke soorten afval je wilt afvoeren, en probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden om kosten te besparen.

3. Onderzoek hoe lang de afvalcontainer mag blijven staan

Verhuurbedrijven hanteren verschillende termijnen waarbij de puincontainer bij je huis mag blijven staan. Heb je de puincontainer slechts één dag nodig, wil je een container een aantal weken laten staan of zoek je een afvalcontainer voor meerdere maanden? Praxis hanteert bijvoorbeeld een huurtermijn van acht weken. Bovendien ontvang je de afvalcontainer door heel Nederland binnen 24 uur.

4. De afvalcontainer vullen tot maximaal 20 cm boven de rand

De afvalcontainer mag je doorgaans tot maximaal 20 centimeter boven de rand vullen met afval. Het afval dat uitsteekt mag enkel aan de bovenzijde uitsteken, dus niet aan de zijkanten. Dit heeft met de verkeersveiligheid te maken. Bovendien moet het afval stevig in de container zitten, zodat de vrachtwagen de afvalcontainer gemakkelijk kan vervoeren. Bespreek vooraf met het verhuurbedrijf tot hoeverre er afval mag uitsteken boven de rand om bijkomende kosten te voorkomen.

5. Is er een vergunning nodig?

Laat je een container plaatsen op eigen terrein? Dan heb je geen vergunning nodig. Als de afvalcontainer echter op een openbare parkeerplaats wordt geplaatst, raden we je aan om bij de gemeente te informeren of een vergunning noodzakelijk is. Je loopt anders het risico op een boete van de politie of een naheffing van de gemeente.