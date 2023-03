Ondernemend

Partner content Aan de slag met de afwerking van je nieuwbouwwoning Het afwerken van een nieuwbouwwoning vergt de nodige voorbereidingen. Kies je bijvoorbeeld voor stucwerk op de wand, of ga je voor glasvezelbehang? Laat je een houten vloer leggen in de nieuwbouwwoning, of geef je de voorkeur aan een PVC vloer? Het kan verstandig zijn je vooraf te laten adviseren over de verschillende mogelijkheden die je hebt en de voor- en nadelen die deze opties met zich meebrengen. Niet alleen de wanden en vloer moeten worden afgewerkt, denk ook aan het plafond afwerken in de nieuwbouwwoning. Wellicht wil je het plafond van een bepaalde structuur voorzien, om deze een strakke, ietwat luxe uitstraling te geven. Onderdeel van het afwerken van een plafond kan het verlagen ervan zijn met gipsplaten, om zo led spotjes aan te kunnen brengen. Keuze uit verschillende soorten vloeren

Op het gebied van vloerafwerking binnen je nieuwbouwwoning rond Volendam heb je tegenwoordig tal van verschillende opties. Reeds werden daar twee voorbeelden van gegeven, namelijk: de PVC vloer en een authentieke houten vloer. Een nieuwbouwhuis wordt vrijwel standaard van vloerverwarming voorzien. Het maakt het belangrijk te kiezen voor een type vloer, wat de warmte van de vloerverwarming op efficiënte wijze doorlaat. Een houten vloer heeft een beperkte warmtedoorlaatbaarheid. Het gaat ten koste van het rendement van de vloerverwarming. Duurzamer is de keuze voor een PVC- of bijvoorbeeld gietvloer; twee materialen die de warmte veel makkelijker doorlaten. Bij de keuze voor een houten- of PVC vloer kun je deze op diverse manieren laten leggen. Kies uit horizontale- en verticale banen, een vloer met Hongaarse punt of bijvoorbeeld met een visgraatpatroon. De laatste twee opties geven de vloer een speelse tint. Houd rekening met het werken van een nieuwbouwwoning

In de maanden nadat je de sleutel van je nieuwbouwwoning krijgt zal de woning werken. Dit betekent dat er scheuren in wanden kunnen ontstaan. Iets wat niet te voorkomen valt. Het is afhankelijk van de gekozen wandafwerking, in welke mate deze scheuren zichtbaar zullen zijn. Kies je voor stucwerk, dan is het risico op zichtbare scheuren veel groter dan bij bijvoorbeeld glasvezelbehang. Een specialist op het gebied van de afwerking van nieuwbouwwoningen kan je hier meer over vertellen. Tip: een deel van de afwerking van een nieuwbouwhuis kun je zelf uitvoeren. Denk aan het verven van reeds afgewerkte wanden. Zo verzeker je jezelf van een degelijke basis en bespaar je tegelijkertijd op de kosten. |Doorsturen

