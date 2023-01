Partner content

Aan de slag met een loonwerker opleiding

Lijkt het jou leuk om op het land te werken en voertuigen te besturen? Dan is de opleiding tot loonwerker misschien wel iets voor jou! Met deze opleiding kun je veel kanten op. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je het land moet zaaien, oogsten en bewerken. Ook leer je alles over het bodemleven en wat een gezonde leefomgeving is voor gewassen. Daarnaast leer je tijdens de loonwerker opleiding natuurlijk de voertuigen kennen die nodig zijn om het werk uit te voeren. Enthousiast geworden? Lees dan gauw verder, want hieronder vertellen we je meer over deze interessante opleiding tot loonwerker!

Loonwerker opleiding: wat houdt dat in?

Binnen de opleiding tot loonwerker zijn er verschillende richtingen mogelijk. Wil je echt de agrarische sector in, dan is de opleiding Medewerker agrarisch loonwerk bijvoorbeeld echt iets voor jou. In deze opleiding leer je omgaan met geavanceerde trekkers en groot materieel. Je werkt vaak in een agrarisch bedrijf, in akkerbouw of veeteelt en jouw kennis en kunde wordt ingezet om uiteenlopende machines veilig en verantwoord te besturen. Wil je ook aan de slag buiten de landbouw en bijvoorbeeld werken aan de aanleg van sportvelden, egalisering van terreinen of met werk langs de waterkant? Dan past de opleiding tot Vakbekwaam medewerker groen, grond en infra waarschijnlijk goed bij jou. Zoals je merkt, kun je op veel plekken terecht met een loonwerker opleiding!

Waar kun je loonwerker opleiding volgen?

Een loonwerker opleiding kun je op het Aeres MBO volgen. Deze onderwijsinstelling biedt op diverse locaties in Utrecht, Gelderland, Flevoland en Friesland opleidingen in de groene sector aan. Houd er rekening mee dat je in het bezit moet zijn van een T-rijbewijs voordat je aan een loonwerker opleiding begint. Je gaat tijdens de opleiding namelijk ook aan de slag met trekkers en daar is dit type rijbewijs voor nodig.

BOL of BBL loonwerker opleiding?

Ga je de loonwerker opleiding volgen op het Aeres MBO? Dan kun je kiezen voor een BOL of BBL variant van deze opleiding. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en richt zich meer op theorie. Je krijgt namelijk de status scholier/student en gaat dus voornamelijk naar school om lessen te volgen. Daarnaast krijg je gedurende de opleiding ruimte om stages te lopen, zodat je ook praktijkervaring kunt opdoen. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Bij een BBL opleiding combineer je leren en werken, maar ligt de nadruk meer op werken in vergelijking met BOL. Dit betekent dus dat je meestal één dag per week naar school gaat en de andere vier dagen gaat werken bij een leerbedrijf.