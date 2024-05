Partner content

Alles over boren in huis

Of je nu een plank wilt ophangen in je huis of graag een kast wilt installeren, je zult moeten boren in je huis. Boren is dus een klus die zeker vaak zal voorkomen. Het is daarom verstandig om je goed te verdiepen in de regels die vastzitten aan boren. Wil je weten welk gereedschap je nodig hebt en waar je op moet letten? In dit artikel vertellen wij je alles over boren in huis. Lees verder voor meer informatie!

Geluid

Er zijn verschillende boormachines, zoals de accu boormachine en de klopboormachine. Wat je ook kiest, het boren met een boormachine geeft ontzettend veel geluid. Daarom zijn er enkele regels vastgesteld. Deze regels variëren echter wel vaak op locatie, type woning en type boormachine. Meestal is het zo dat je mag boren tussen acht uur ‘s ochtends en tien uur ‘s avonds. Vaak staan er in het informatieboekje van de boormachine een aantal gebruiksregels. Het is erg verstandig om eerst met de buren te overleggen voordat je gaat boren, zeker als je in een appartementencomplex of onder één kap woont.



Goed zicht

Tijdens het boren is het van groot belang dat je goed ziet wat je aan het doen bent. Als er niet genoeg licht is, is er een kans dat je fouten maakt tijdens het boren. Hierdoor kunnen beschadigingen in de muur of het object ontstaan, maar het is ook mogelijk dat je jezelf verwondt. Zorg er dus voor dat er genoeg licht aanwezig is op de plek waar je wilt boren. Je kunt hiervoor aan iemand vragen of hij een lamp wilt vasthouden.



Stof opvangen

Bij het boren komt vaak veel stof vrij. Als je dit op de grond laat dwarrelen, kan er veel troep ontstaan. Hierdoor is het wenselijk om het stof gelijk op te vangen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een stofzuiger onder de plek waar je boort te houden.



Eigen veiligheid

Bij het boren is het belangrijk om op je veiligheid te letten. Zorg er in ieder geval voor dat je de juiste gehoorbescherming draagt. Zo bescherm je namelijk je oren en krijg je geen piep na het langdurig boren. Daarnaast is het ook verstandig om goed de instructies van de boor te lezen voordat je begint met klussen, zo voorkom je foutjes. Wil je dus boren in je eigen huis? Let er dan goed op dat je geen geluidsoverlast geeft. Daarnaast is er goed zicht nodig en moet je stof opvangen. Zorg ook voor je eigen veiligheid. Succes met boren!