Amsterdams online marketingbureau gaat vier maanden werken in de zon

Online marketing bureau Brandfirm gaat sinds 2016 elk jaar een aantal maanden op workation. Tijdens deze workation overwinteren en werken de medewerkers vanuit een warm land, dit keer Bali, met het hele bedrijf. Dit doen zij sinds 2016 elk jaar en blijkt een succes.

Met de 47 specialisten in huis, helpt Brandfirm andere bedrijven met meer groei realiseren. Dit doen zij met verschillende skills op het gebied van online marketing, zoals LinkedIn Ads en Instagram adverteren. Voor elk vraagstuk is er een oplossing en wordt er maatwerk geleverd.

Naast hard werken, weten ze bij Brandfirm ook goed hoe ze successen moeten vieren. Zo gaan ze sinds 2016 elk jaar met het hele bedrijf overwinteren in een warm land. Dit keer is er weer gekozen voor het warme en verre Bali. Zo lang er drie uur overlap is met Nederlandse tijd, is werken van overal ter wereld mogelijk, vindt het bedrijf.

Tijdens deze zogenoemde workation blijven de medewerkers aan het werk, maar worden er ook vakanties aan vastgeplakt. Zo kan er bijvoorbeeld extra verlof worden opgenomen en kunnen er uitstapjes gepland worden. Of je meegaat op workation, en hoe lang, mogen medewerkers helemaal zelf bepalen. Sommige collega’s besluiten namelijk thuis te blijven vanwege bijvoorbeeld hun gezin of studie, dan is het kantoor in Amsterdam ook nog altijd beschikbaar.

Voor deze medewerkers zorgt Brandfirm goed. Er wordt gezorgd voor biologische lunches, sprekers, borrels en etentjes met elkaar. Volgens directeur Bart Everink, moet kantoor voelen als thuiskomen. Medewerkers spenderen immers grotendeels van hun tijd door op werk.

Het succes van Brandfirm blijft niet onopgemerkt. Dit jaar zijn ze voor de zevende keer uitgeroepen tot een FD Gazellen en hebben ze onlangs hun award mogen ophalen. De FD Gazellen awards worden elk jaar uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Dit jaar hoorde Brandfirm één van de 685 bedrijven die het afgelopen jaar winst hebben gedraaid en tussen 2019 tot en met 2021 met 20% zijn gegroeid in omzet. Brandfirm wist in die tijd een omzet te draaien van ruim 3,5 miljoen euro. Volgens Everink draagt het DNA van het bedrijf bij aan het succes en dat blijkt wel uit de mooie cijfers!