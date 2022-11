Vacature

Assistent bedrijfsleider | Paviljoen Strandbad Edam

Paviljoen Strandbad Edam ligt op een prachtige plek aan het water, een sfeervolle locatie waar we het hele jaar door met een gezellig groot team van medewerkers voor onze gasten een beleving neer zetten. Als assistent bedrijfsleider (24-32 uur p.w.) creëer je samen met je collega assistent bedrijfsleider een plek waar onze gasten zich thuis voelen.

Werkzaamheden:

Dagelijkse leiding over het restaurant

Aanspreekpunt medewerkers

Werving nieuwe medewerkers bar en bediening

Organiseren events (o.a. huwelijk, verjaardagen, jubilea, Kerst)

Planning van de collega's (roosters)

Kascontrole

Opleiden medewerkers bar en bediening

De ideale kandidaat:

Is proactief en commercieel vaardig

Hands-on

Flexibel

Stressbestendig

Klantgericht

Heeft een grote passie voor het naar de zin maken van onze gasten en het neerzetten van een beleving

Beschikbaar op wisselende tijden en dagen, incl. een weekenddag

Ervaring als (assistent) bedrijfsleider

Heeft een MBO/HBO werk- en denkniveau, voorkeur een minimaal afgeronde MBO-opleiding in de richting van hospitality of horeca

Wij bieden:

Aandacht voor ontwikkeling

Een gezellig werksfeer met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit

Een goed salaris dat past bij deze uitdagende functie, hard werken loont

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan snel via: info@strandbadedam.nl of bel met Danielle: 0653544395