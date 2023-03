Vacature

Baliemedewerker (V/M) | Volendams Museum

Het Volendams Museum is een door de Nederlandse museumvereniging erkend cultuurhistorisch Museum waar onze bezoekers kunnen ontdekken waarom Volendam het bekendste dorp van Nederland is geworden en wat Volendam zo bijzonder maakt. We verwelkomen jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers uit alle landen en natuurlijk ook uit onze eigen gemeente. We werken samen met musea uit het hele land, van kleine- tot grote Nationale musea. Ons museum wordt dagelijks gerund door 60 vrijwilligers.

Het Volendams Museum vraagt vrijwilligers voor de ontvangst van onze gasten. Wil je graag je talen oefenen of vind je het gewoon gezellig om met collega's een of enkele dagdelen in het museum te werken? Neem contact op met het Volendam Museum en we bellen je terug om je interesse te bespreken en misschien ben je straks onze nieuwe gastvrouw/gastheer.

Dit betrft een vrijwilligersfunctie.

Interesse? Mail naar info@volendamsmuseum.nl