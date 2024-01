Ondernemend

Partner content Barrièrefolie: de ideale vervanger voor traditionele laminaten. In een tijdperk waarin duurzaamheid en efficiëntie cruciaal zijn voor zowel consumenten als bedrijven, introduceert KIVO een gamechanger in de verpakkingsindustrie: Barrièrefolie. Deze geavanceerde verpakkingstechnologie belooft niet alleen de versheid van producten te verlengen maar ook de ecologische voetafdruk van verpakkingen aanzienlijk te verminderen. Ontdek hier hoe KIVO's Barrièrefolie uw bedrijf kan transformeren. Waarom Kiezen voor KIVO's Barrièrefolie? KIVO, een toonaangevende naam in de verpakkingssector, heeft barrièrefolie ontwikkeld met een focus op zowel functionaliteit als duurzaamheid. Deze folie is ontworpen om een superieure barrière te bieden tegen zuurstof en vocht, waardoor de houdbaarheid van producten zoals voedsel, zaden, noten en vloeistoffen aanzienlijk wordt verlengd. Hiermee biedt KIVO een waardevol alternatief voor traditionele laminaten. Voordelen van Barrièrefolie Duurzaamheid: Barrièrefolie van KIVO is zowel mono- als recyclebaar, wat bijdraagt aan een vermindering van plastic afval.

Innovatief: Met EVOH (etheen-vinyl-alcohol) biedt deze folie een hogere barrière dan normaal PE, wat essentieel is voor productbehoud.

Kostenbesparend: Door diktereductie en vereenvoudigde processen is barrièrefolie voordeliger dan traditionele laminaten.

Wet- en Regelgeving: Voldoet aan de huidige en toekomstige milieuwetgeving, waardoor het een toekomstbestendige oplossing is.

Ontdek meer over de voordelen en toepassingen van KIVO's barrièrefolie op hun productpagina. Toepassingen van Barrièrefolie

KIVO's barrièrefolie is al succesvol toegepast in diverse markten. Dankzij de veelzijdigheid is het geschikt voor verpakkingen van zaden, noten, vloeistoffen en veel meer. Met de belofte van een langere houdbaarheid en minder voedselverspilling, is deze folie een gamechanger in de voedselindustrie. Een stap richting duurzaamheid

Met de introductie van barrièrefolie zet KIVO een belangrijke stap richting duurzamere verpakkingen. Deze innovatie is niet alleen een winst voor het milieu maar ook voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen en tegelijkertijd hun producten effectief willen beschermen. Voor meer informatie over hoe KIVO's barrièrefolie uw verpakkingsbehoeften kan transformeren, bezoek KIVO's website en ontdek de voordelen zelf.

