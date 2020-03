Partnercontent

Bespaar flink geld door oversluiten lening

Wanneer je geld wilt lenen, doe je dit natuurlijk het liefst tegen de beste voorwaarden. Tijden veranderen echter en dus ook de rente én de voorwaarden van een lening. Ook verandert je eigen situatie, wat ervoor kan zorgen dat een lening die je in het verleden afgesloten hebt niet meer aansluit bij je situatie. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit te veranderen. Een bestaande lening oversluiten bijvoorbeeld. Dit kan je flink geld besparen!

Oversluiten van een bestaande lening

Vandaag de dag staat de rente erg laag. Dit geldt voor zowel spaargeld als geld dat je leent. Als jij laten we zeggen 5 jaar geleden een lening hebt afgesloten, dan is de kans groot dat de rente die je betaalt een stuk hoger ligt dan wanneer je vandaag dezelfde lening af zou sluiten. In 2018 zijn veel rentes voor leningen namelijk erg verlaagd. Het oversluiten van deze lening kan je flink wat geld besparen. Hoe werkt dit precies?

Hoe werkt het

Het principe is eenvoudig: wanneer je een lening ‘oversluit’, los je in principe je bestaande lening af door middel van een nieuwe lening. Dit gaat vaak gepaard met een lagere rente die je betaalt. Al helemaal wanneer je meerdere leningen oversluit en samenvoegt tot één grote lening, dan kun je vaak profiteren van een lagere rente.

Voor wie

In principe kan iedereen met een doorlopend krediet of een persoonlijke lening zijn lening laten oversluiten. Het verschilt natuurlijk per situatie of dit ook daadwerkelijk winst oplevert, maar in de meeste gevallen bespaar je hier flink wat geld mee. De meeste banken rekenen geen oversluitkosten en helpen je graag. Heb jij een lening lopen of meerdere leningen? Dan doe je er goed aan om eens in de zoveel tijd te kijken wat je kunt besparen door deze leningen over te sluiten.