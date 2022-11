Partner content

Beter slapen met een boxspring

Wil je goed uitgerust wakker worden? Dan is een boxspring een goed idee. Deze bedden geven je geweldig slaapcomfort. Waarom slaapt een boxspring zo lekker? En wat kan je verder doen om je nachtrust te verbeteren? Je leest het hier.

Wat is boxspring?

Een boxspring heet zo omdat het bed bestaat uit een box met springveren erin. De onderkant van het bed kan je zien als een grote doos. Op deze doos met veren komt het matras te liggen. En op het matras komt meestal nog een topper voor nog meer comfort.

Waarom lig je zo heerlijk op een boxspring?

Meerdere lagen

Een boxspring bestaat uit meerdere lagen: de springveren in de box, het matras en de topper. Bij een normaal ledikant heb je alleen de lattenbodem en het matras. Daardoor ligt een boxspring zoveel lekkerder.

Helemaal naar jouw wens

Iedereen heeft andere wensen als het om slapen gaat. De een houdt van een extra stevig matras, de ander wil juist zo zacht mogelijk liggen. Een boxspring kan je helemaal naar jouw wens samenstellen.

Ventilatie

In de box met veren is enorm veel open ruimte. Dat zorgt voor een goede ventilatie. En het matras ligt natuurlijk ook op de box, en niet tussen bedranden zoals bij een ledikant. Ook dat komt de ventilatie ten goede.

Zo slaap je nog beter

Natuurlijk is niet alleen het bed van belang. Deze tips helpen je om nog beter te slapen.

Donker

Als de kamer goed donker is, verbetert dit je nachtrust. Dit komt omdat de duisternis de aanmaak van melatonine (het slaaphormoon) stimuleert. Om de kamer zo donker mogelijk te maken kan je goede verduisterende gordijnen ophangen.

Stilte

Veel geluid is slecht voor je nachtrust. Daarom is het belangrijk om voor stilte in de slaapkamer te zorgen. Goed isolerende ramen zijn fijn. Ook kan je oordopjes of white noise gebruiken.

Geen schermen

Als je je telefoon veel gebruikt voor het slapengaan, kan dit een slechte invloed hebben op je nachtrust. De prikkelingen van de meldingen houden je wakker en het blauwe licht kan je slaap verstoren.

Het is daarom een goed idee om een uur voordat je gaat slapen je telefoon weg te leggen. Je hebt ook apps die je scherm filteren om het blauw licht te minimaliseren.