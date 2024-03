Partner content

Bijzondere weetjes over Volendam

Een klein dorp waar iedereen in Nederland weleens van heeft gehoord: dat is best bijzonder te noemen! Volendam is in principe slechts een pittoresk dorpje met iets meer dan 22.000 inwoners. Maar waar komt die ongekende populariteit vandaan?

In de eerste plaats komen natuurlijk veel bekende Nederlanders uit dit dorp. Maar Volendam staat ook bekend om de karakteristieke klederdracht. Je weet misschien al veel over Volendam, maar ongetwijfeld nog niet alles. Daarom voorzien we je in dit artikel van bijzondere weetjes over Volendam.

Het is aangenaam wonen in Volendam

In de eerste plaats is het in Volendam bijzonder aangenaam wonen. Het is vooral ideaal voor mensen die af en toe van drukte houden, maar tegelijkertijd ook behoefte hebben aan de nodige rust.

Volendam is natuurlijk deels toeristisch, maar er zijn ook genoeg plaatsen waar weinig toeristen komen. Zoek je een huis? Om de zoveel tijd staan er bestaande woningen te koop in Volendam en daarnaast worden in de nieuwe woonwijk De Lange Weeren ook veel woningen gebouwd.

Woon je in Volendam bij je ouders en wil je op jezelf wonen? Of heb je werk in de gemeente Edam-Volendam gevonden? Dan is een verhuizing het overwegen waard. Dan heb je natuurlijk wel verhuisprofessionals nodig en die kun je inschakelen via verhuisoffertes.com.

Er wordt een prachtig dialect gesproken

Nederland staat natuurlijk bekend om zijn vele dialecten. Vrijwel nergens in de wereld vind je op zo’n kleine oppervlakte zoveel dialecten. Helaas verdwijnen veel dialecten op dit moment, omdat kinderen al van jongs af aan ABN leren. Dit is enerzijds prachtig, maar anderzijds ook hartstikke jammer want daarmee verdwijnt de cultuur en eigenheid van veel provincies.

In Volendam wordt gelukkig nog wel het prachtige dialect gesproken en waarschijnlijk heb je dit op televisie weleens gehoord. Het dialect in Volendam is een variant van het West-Fries en zeer uniek. De meerderheid van de inwoners spreekt het dialect dat bekendstaat om de eigenzinnige woordenschat en de bijzondere uitspraken. Uit het dialect blijkt dat er in Volendam sprake is van een hechte gemeenschap.

Bijzondere feesten in Volendam

Volendam staat ook bekend om zijn bijzondere feesten. In Volendam is de kermis een van de leukste feesten van het jaar. Dit feest duurt in Volendam vier dagen en het is een traditie om op de laatste dag van de kermis (de maandag) verkleed rond te lopen.

Ook is er een speciale Volendammerdag. Dit wordt elk jaar op een zondag in juni gevierd. Er zijn dan optredens van lokale bands en er wordt op die dag veel aandacht aan oude ambachten besteed.



Er zijn veel bezienswaardigheden

Ook voor de vele bezienswaardigheden is het de moeite waard om Volendam te bezoeken. Je vindt daar onder meer het Volendams Museum, het Palingsoundmuseum, de haven en nog veel meer moois.

