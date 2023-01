Partner content

De anti blafband, wat doet het en is het geschikt voor jouw hond?

Samen met de website over honden genaamd hondjesinfo.nl, is dit blog tot stand gekomen. In dit artikel staan we stil bij de anti blafband. Zo nemen wij je mee in wat het is, wat het doet en of het geschikt voor jouw hond kan zijn. Mocht jij momenteel aan het zoeken zijn naar een anti blafband, neem dan dit blog goed door.

Een antiblafband kunnen we het beste omschrijven als een halsband, die is ontworpen om honden ongewenst blaffen af te leren. Dit kan zo’n blafband op verschillende wijzen doen. Afhankelijk van welke band je in huis haalt, kan dit zijn door het geven van een kleine elektrische schok, door de band te laten trillen, een hoog geluid te produceren of een vieze geur af te geven.

Goed om te weten is dat halsbanden die op basis van stroom werken sinds 1 januari 2022 verboden zijn. Dit soort anti blaf banden mogen dus officieel niet meer gebruikt worden.

De insteek van een antiblafband is dat jouw hond op den duur minder zal gaan blaffen, doordat ze de link gaan leggen tussen het blaffen en de gevolgen hiervan. Bedenk wel dat blaffen een normaal iets is voor honden. Men gebruikt een anti blafband dus écht voor ongewenst blaffen. Als je bijvoorbeeld van huis bent, als je hond om elk geluidje van buitenaf gaat blaffen of wanneer je bezoek krijgt.

Je gebruikt het dan simpelweg als trainingsmiddel om je hond minder te laten blaffen en niet als middel om je hond mee te bestraffen. Als je goed met zo’n dergelijke blafband om gaat, is het ook helemaal niet zielig voor jouw hond. Dit geldt immers met meerdere producten die je voor jouw hond kunt aanschaffen; het juiste gebruik is altijd erg belangrijk.

Mocht jouw hond dus (te) vaak ongewenst blaffen, dan is de blafband één van de producten die jij voor jouw hond in huis kunt halen.