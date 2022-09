Partner content

De badkamer wordt steeds gezelliger: 5 trends

We brengen steeds meer tijd door in onze badkamer. Haasten doen we niet (meer) graag, we pakken uitgebreid ons momentje om te douchen, tanden poetsen, scheren, föhnen, of gewoon om urenlang te relaxen. Daarom wordt ook deze ruimte gezellig ingericht. Vijf trends die een badkamer sfeervoller maken.

Samen genieten: de dubbele wasbak

In elk blog over badkamerinspiratie zien we het terug. De dubbele wasbak was eigenlijk in het leven geroepen zodat twee mensen tegelijk hun tanden konden poetsen, hun haar in model brengen of zich scheren. Door het toegenomen thuiswerken is het allerminst noodzakelijk meer om tegelijk in de badkamer te vertoeven, maar twee wasbakken naast elkaar installeren is vanzelfsprekend geworden. Overigens is het nog steeds gezellig om samen in deze ruimte te poedelen, zoals dat heet. Je optutten en elkaars outfit keuren, het verhoogt de voorpret van een avondje uit.

Houten badkamermeubels

In een ruimte die verder vrij steriel aandoet breng je meer sfeer aan met houten accessoires en badkamermeubels. Hout is weer mateloos populair in interieurs vanwege de warme uitstraling en de duurzaamheid. In het sanitair trekken we die beweging door. Kastjes, handdoekenrekken, plankjes, het hout steekt mooi af tegen de tegels. Er zijn zelfs zeeppompjes van bamboehout verkrijgbaar. Neem de proef op de som en zie hoe dit soort details een badkamer leuker maken.

Sfeervolle verlichting inclusief dimmer

Lekker een avondje in bad doorbrengen: anno nu heet dat #metime, aan de mate van ontspanning is weinig veranderd. Hoe stijlvoller we dit doen, hoe meer we 's avonds bijkomen na een drukke dag. De verlichting moet zacht zijn, liefst regelbaar met een dimmer. Dat geeft rust aan de overprikkelde ogen, die soms de hele dag op een scherm gericht zijn. Extra ontspanningstip: pak er in bad een boek bij in plaats van je telefoon.

Kaarsen en (vet)planten

Vetplanten en ander groen dat niet veel licht nodig heeft, maar wel veel vocht kan verdragen, doen het prima in de badkamer. Zo'n avond in de badkuip wordt helemaal 'zen' wanneer er her en der ook nog kaarsen staan opgesteld. Zo creëer je je eigen veilige ontspanningsruimte, dus veel meer dan een plek waar je haastig je tanden poetst.

Radio of bluetooth-speaker

Wat is er heerlijker dan tijdens het douchen je stembanden te trainen? Er bestaan hele douche-top 10-lijstjes van nummers die we (mee)zingen. Van het aloude O sole mio tot Alles kan een mens gelukkig maken. Een doucheradio of bluetooth-speaker stimuleert het zingen in de badkamer. Het galmt ook zo lekker!