De beste strategie om Patience te winnen

Klondike Solitaire, is het klassieke solitaire oftewel Patience. Klondike is waarschijnlijk het bekendste solitaire-spel ter wereld. De regels van dit spel zijn bij bijna iedereen bekend, maar toch lukt het lang niet iedereen om te winnen. Daar gaan we nu verandering in brengen door je een aantal handige tips te geven.