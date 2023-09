Partner content

De gevolgen van het rijden zonder autoverzekering

Iedere inwoner van de gemeente Edam-Volendam die een auto op zijn naam heeft staan, is wettelijk verplicht om hier een autoverzekering af te sluiten. Je moet je auto minimaal verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA), maar je kunt ook voor een uitgebreidere dekking kiezen. Besluit je om onverzekerd de weg op te gaan? Dan kan dit de nodige consequenties hebben. In deze tekst lees je wat de gevolgen zijn van het rijden zonder autoverzekering.

Je kunt een flinke boete krijgen

Wie onverzekerd met zijn auto de weg op gaat, kan hiervoor een boete krijgen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ziet namelijk welke auto’s er wel en niet verzekerd zijn, want dit houden zij allemaal bij. Sluit daarom altijd binnen 28 dagen na aankoop een verzekering voor je auto af. Doe je dit niet? Dan ontvang je na het verstrijken van deze periode een waarschuwing van de RDW.

Als je niets met de waarschuwing van de RDW doet, volgt binnen de kortste keren een boete van 400 euro, exclusief administratiekosten. Je kunt maximaal drie keer per jaar zo’n boete krijgen als je geen autoverzekering afsluit, waardoor de kosten op kunnen lopen tot 1200 euro. Daarnaast kan de politie je ook nog op de bon slingeren. Betrappen zij je op onverzekerd rijden? Dan volgt een verkeersboete van minimaal 650 euro.

Je moet schade zelf vergoeden

Rijd je onverzekerd rond en raak je betrokken bij een auto-ongeluk? Dan kunnen de kosten helemaal hoog oplopen. Doordat je niet verzekerd bent, moet je de schade namelijk zelf vergoeden. Dit geldt niet alleen voor schade aan je eigen auto, maar ook voor schade aan de tegenpartij. Als er naast blikschade ook letselschade ontstaat, zit je helemaal in de problemen. Een ander kan namelijk arbeidsongeschikt of invalide raken als gevolg van een ongeval. In dat geval ga je mogelijk de rest van je leven gebukt onder de kosten die hiermee gepaard gaan. Met een autoverzekering hoef je hier niet bang voor te zijn, want in dat geval worden de kosten vaak vergoed door je verzekeraar.

Je kunt een strafblad krijgen

Onverzekerd rijden heeft niet alleen financiële gevolgen, want het kan je ook een strafblad opleveren. In Nederland wordt onverzekerd rijden namelijk gezien als een strafbaar feit. Knal je met je onverzekerde auto achterop een ander voertuig en lopen de inzittenden (ernstige) letselschade op? Dan moet je mogelijk voor de rechter verschijnen. Als hij oordeelt dat er sprake is van een misdrijf, levert onverzekerd rijden je een strafblad op. Je kunt er uiteindelijk zelfs door in de gevangenis belanden. Kortom: reden genoeg om direct een autoverzekering af te sluiten op het moment dat je een auto koopt.

Overstappen? Zorg dat je niet onverzekerd bent

Ben je niet tevreden over de premie of voorwaarden? Dan kun je overstappen van autoverzekering. Dit kun je in principe het hele jaar door doen. Als je van plan bent over te stappen, moet je er alleen wel op letten dat je niet tijdelijke onverzekerd bent. Laat je nieuwe verzekering daarom ingaan op de dag dat je de huidige stopzet. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen beide verzekeringen, kun je gebruikmaken van de overstapservice die veel verzekeraars aanbieden. Je nieuwe verzekeraar zegt dan je huidige autoverzekering op, waardoor je zeker weet dat je niet onverzekerd rondrijdt.