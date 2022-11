Partner content

De kwaliteit van industrieplaten

Industrieplaten zijn betonnen platen in een bepaalde afmeting en met een bepaalde dikte en die vaak worden gebruikt als ondergrond. Industrieplaten kom je vooral tegen op industriële bedrijfsterreinen of als ondergrond voor parkeerplaatsen. Industrieplaten kunnen zowel voor een tijdelijke als permanente ondergrond dienen. Het belangrijkste kenmerk is dat de plaat van beton is en zeer sterk. In principe moet het mogelijk zijn, om met zwaar vrachtverkeer over de industrieplaten te rijden. Wel hangt dit af van de kwaliteit. Waar moet je betreffende de kwaliteit op letten?

De kwaliteit van het beton

Omdat industrieplaten van beton zijn gemaakt, is de betonkwaliteit oftewel de betonsterkte een belangrijk punt om op te letten. Als je weinig verstand hebt van de technische begrippen van de betonsterkte, dan is het lastig om de kwaliteit te beoordelen. De betonsterkte van alle soorten industrieplaten en dus ook die van Nedabo, wordt in een codering weergegeven. Deze code bestaat uit een tweetal cijfers: karakteristieke cilinderdruksterkte en de karakteristieke kubusdruksterkte. Dit zal je wellicht niets zeggen, maar hoe hoger deze cijfers, des te beter/zwaarder is de kwaliteit.

Betonwapening

Wapening in het beton is onmisbaar. Zonder wapening zouden industrieplaten al snel scheuren vertonen. Dit heeft ermee te maken, dat beton goed bestand is tegen de drukkrachten op de industrieplaten. Alleen tegen de trekkrachten is beton minder goed bestand. Dit is dan ook de reden waarom er een wapeningsnet in de industrieplaten wordt aangebracht. Beton en wapening vormt zo een ideale combinatie om zowel druk- als trekkrachten op te vangen.

Randafwerking

Bij intensief gebruik van de industrieplaten, zullen de randen het meeste te lijden hebben. Daarom zijn industrieplaten meestal voorzien van een randafwerking. Dit kan bijvoorbeeld met een stalen omranding. De randen zijn voorzien van een stalen rand. Het geeft een zeer goede bescherming van de randen en tevens leg je hiermee de industrieplaten strak tegen elkaar aan. Het is ook mogelijk om te kiezen voor industrieplaten met een vellingkant. Een vellingkant is niet meer dan een afgeschuinde kant. Doordat de randen schuin aflopen, is er minder kans op beschadigingen. Wel kunnen vellingkanten een nadeel hebben. Wanneer je de industrieplaten tegen elkaar legt, vormen de randen een soort van kuiltje. Hierin komt vaak grond en hierdoor ontstaat er al snel onkruid. Je hebt aan industrieplaten met een vellingkant meer onderhoud.

Stabiele ondergrond noodzakelijk

Hoe goed de kwaliteit van de industrieplaten ook is, de ondergrond is de basis en die moet sterk en stabiel zijn. Als de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is, dan zullen zelfs industrieplaten van de hoogste kwaliteit, scheuren vertonen. Besteed daarom veel aandacht aan de ondergrond, voordat je de industrieplaten plaatst.