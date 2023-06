Partner content

De meest voorkomende problemen met drukveren en trekveren

Drukveren en trekveren zijn een essentieel onderdeel van veel industriële processen. Ze zijn duurzaam en betrouwbaar, maar toch kunnen ze problemen hebben. Of je nu een producent bent die deze veren produceert of een klant die ze gebruikt, het kennen van deze problemen en hun oplossingen zal je helpen om problemen in de toekomst te vermijden en de levensduur van de veren te verlengen.

Vervorming

Het eerste en meest voorkomende probleem met drukveren en trekveren is vervorming. Vervorming ontstaat wanneer de veren te veel druk of gewicht hebben te verwerken en niet sterk genoeg zijn om hun vorm te behouden. Het gevolg hiervan is dat de veer zijn vermogen om kracht uit te oefenen verliest en uiteindelijk niet meer werkt. Om vervorming te voorkomen, is het belangrijk dat je de juiste afmetingen selecteert bij het ontwerpen van de veer en de materiaalkwaliteit van de veer controleert.

Vermoeiing

Wanneer een veer keer op keer wordt belast en onbelast, kan deze beschadigd raken door vermoeiing. Dit kan leiden tot scheuren en uiteindelijk tot breuk. Het is belangrijk om te weten dat vermoeiing niet altijd direct zichtbaar is en afhankelijk is van de belasting en ontlasting van de veer. Daarom is het belangrijk om het aantal cycli te bepalen, waarna een veer moet worden vervangen. Het kan ook helpen om de veer regelmatig te controleren op signalen van vermoeiing, zoals corrosie, verkleuring, oxidatie of onregelmatigheden op het oppervlak.

Breuk

Het ergste probleem dat kan optreden bij drukveren en trekveren is natuurlijk breuk. Breuk kan optreden om verschillende redenen, zoals het overschrijden van de maximale belasting van de veer, een verkeerd ontwerp of onjuiste productieprocessen. Om breuk te voorkomen, is het belangrijk om rekening te houden met de maximale belasting van de veer en de juiste materiaalkeuze. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig de veer te controleren op slijtage, corrosie, onregelmatigheden op het oppervlak en scheuren.

Roest

Roest kan ook een probleem zijn bij drukveren en trekveren, vooral bij blootstelling aan de elementen of in vochtige omstandigheden. Roest kan leiden tot vermoeiing en uiteindelijk tot breuk van de veer. Het is dus belangrijk om de veren te beschermen tegen de elementen en regelmatig te controleren op roestvorming. Dit kan het beste worden gedaan door regelmatig gebruik te maken van een anti-roest coating of het gebruik van veren te vermijden in omstandigheden waar roestvorming de kans heeft om te ontstaan.