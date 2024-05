Partner content

De must-haves voor een badkamer in je blokhut

Heb je zojuist een blokhut of een tuinhuis bij blokhut.nl gekocht en wil je deze graag voorzien van een badkamer? Goed idee! Met een badkamer kun je er opeens een leefbare ruimte van maken waar je vaker tijd kunt doorbrengen. Er zijn dan wel een aantal dingen die niet mogen ontbreken om er echt een optimale ervaring van te maken. We hebben speciaal voor jou allerlei ideeën voor accessoires, zoals versiering voor aan de muur, in een lijst gezet.



Badkamerspiegels

Een belangrijk ding in iedere badkamer is de spiegel. Badkamerspiegels zijn erg handig. Meestal lijkt de badkamer groter als de spiegel groter is, maar je moet genoeg ruimte hebben, vooral in een kleinere ruimte zoals een tuinhuis of blokhut. Er zijn veel verschillende soorten spiegels en het hangt af van wat voor sfeer je wilt in de badkamer. Spiegels bepalen namelijk hoe de badkamer eruitziet. Je kunt kiezen voor een simpele spiegel zonder randen, die er strak uitziet. Of je kunt gaan voor een stevige spiegel met een dikke rand. Daarnaast zijn er tegenwoordig slimme badkamerspiegels met verlichting en zelfs internet om het nieuws op te kijken. Er is dus heel veel mogelijk!



Handdoekhaken en pedaalemmers

Het is natuurlijk fijn als je een douche in je tuinhuis of blokhut kunt installeren. Misschien gebruik je deze ruimte wel als een soort van woning en dan is het ook prettig om 's ochtends een ontspannende douche te nemen om goed aan de dag te beginnen. Om echt van je douche te kunnen genieten, is het belangrijk dat je badkamer netjes en opgeruimd is. Het is niet fijn als er rondslingerende handdoeken of een lege tandpastatube op de wastafel blijven liggen. Om je badkamer netjes te houden, zijn handdoekhaken erg handig. Daarmee kun je je handdoeken keurig ophangen, zodat je niet geïrriteerd raakt door een handdoek die zomaar ergens is neergegooid. Er zijn ook verwarmde handdoekenrekken waarmee je altijd een heerlijk warme handdoek hebt.



Geurstokjes

Geur is heel belangrijk. Als je badkamer lekker ruikt, voelt het veel fijner om erin te gaan. Met een geurtje in je badkamer voelt deze ruimte pas echt ontspannen aan. Er zijn verschillende producten, zoals sprays en kaarsen, die een lekkere geur verspreiden. Kies de geur die jij het lekkerst vindt en zet het als versiering in de badkamer. Het ziet er mooi uit en ruikt ook nog eens lekker! Als je het moeilijk vindt om jouw favoriete geur te vinden, kun je kijken in winkels die natuurlijke producten verkopen. Daar hebben ze geuren die neutraal en natuurlijk zijn, niet te sterk ruiken en perfect zijn voor in de badkamer.



Een wasmand

Een wasmand lijkt misschien niet zo spannend. Het is gewoon een plek om vuile kleren in op te bergen, toch? Maar tegenwoordig is een wasmand meer dan dat. Het is echt belangrijk voor een mooie badkamer. Wasmanden zijn er in verschillende kleuren en maten, zodat je ze perfect kunt laten passen bij de stijl van je badkamer. Een stoffen wasmand met een leuke print ziet er erg leuk uit. Als je een rustige uitstraling wilt in de badkamer, dan is een wasmand van riet echt een belangrijk item om te hebben. Welke must-haves ontbreken er nog in jouw badkamer?