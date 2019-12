De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht

De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht, maar is volgens veel analisten en experts wel een verstandige keuze. Het is met de polis mogelijk om te voorkomen dat nabestaanden voor de kosten van de uitvaart op moeten draaien. Bovendien is het met een natura uitvaartverzekering mogelijk om in een vroeg stadium uitvaartwensen kenbaar te maken, zodat de nabestaanden en de verzekeraar hier rekening mee kunnen houden.

Op die manier combineert de uitvaartverzekering twee belangrijke voordelen die er samen voor zorgen dat veel mensen een dergelijke polis afsluiten. Er bestaat een mogelijkheid om daar zelf voor te sparen. In dat geval is het vooral van belang om zelf de uitvaartwensen vast te (laten) leggen en rekening te houden met de oplopende kosten gedurende de vele jaren.



Uitvaartverzekering is niet verplicht De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht, iedereen heeft zelf de keuze om zich daar wel of niet voor te verzekeren. Het is voor veel mensen echter een prettige gedachte dat ze zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Een uitvaartverzekering zorgt er immers voor dat de verzekeraar de kosten zal vergoeden. Deze vergoeding kan plaatsvinden in natura (diensten) of in kapitaal (geld). Kijk voor het vergelijken van de natura uitvaartverzekeringen eventueel op Uitvaartverzekeringvergelijken. Hier vind je een handig overzicht van diverse verzekeraars.



Uitvaartverzekering vaak verstandige keuze Volgens zowel analisten en veel mensen met een uitvaartverzekering is het verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is het niet verplicht. Het geeft rust, door zeker te weten dat het financieel in orde is als iemand komt te overlijden. Het voorkomt dat nabestaanden voor de kosten op moeten draaien.



Met een natura uitvaartverzekering is het zelfs mogelijk om te voorkomen dat nabestaanden de uitvaart moeten organiseren. Het kan zo zijn dat je niet zit te wachten op het regelen van zaken terwijl je volop in het rouwproces zit.