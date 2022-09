Partner content

De voordelen van daglichtlampen op gezondheid en productiviteit

Klaar om serieus werk te maken van het verbeteren van de verlichting in je kantoor of werkruimte in Volendam? Dan moet je de voordelen van daglichtlampen eens overwegen. Het vervangen van je huidige lampen door volspectrum daglichtlampen kan de eenvoudigste verbetering zijn die je op je werkplek kunt aanbrengen.

Het Lighting Research Center noemt als voordelen van een daglichtlamp kopen onder meer:

Verbeterde kleurwaarneming en visuele helderheid

Verbeterde stemming, productiviteit en mentaal bewustzijn

Verbeterde schoolprestaties van studenten

En het kan Seasonal Affective Disorder (SAD) en slaapstoornissen behandelen

Deze gezondheids- en productiviteit voordelen van natuurlijk, volspectrumlicht zijn voor elke bedrijfseigenaar of werknemer afzonderlijk begrijpelijk. Maar als groep wordt al snel duidelijk dat het overstappen op volspectrum daglichtlampen in je werkruimte je kantooromgeving kan transformeren, het moreel kan verbeteren en de productiviteit kan verhogen. Daarom is het zeker een goed idee om op Wooninformatie.nl te kijken naar de beste daglichtlampen die je kunt kopen. Voordat je dit doet, moet je echter eerst alles weten over dit soort lampen. Lees daarom snel dit artikel door!

Een daglichtlamp is een gloeilamp met een kleurtemperatuur in het "daglicht" bereik van licht. De kleurtemperatuur wordt gewoonlijk uitgedrukt in Kelvin, met gebruikmaking van het symbool "K", waarbij koel gekleurde gloeilampen (denk aan wit tot blauw licht) een kleurtemperatuur van 5000 k of hoger hebben, en warm gekleurde gloeilampen (geel of rood getint licht) een kleurtemperatuur in het bereik 2700-3000k. Alles 6000k of hoger wordt beschouwd als een daglichtlamp (een lamp die de lichttemperatuur van natuurlijk daglicht nabootst).

Bij het evalueren van de voordelen van daglichtlampen voor uw werkomgeving, is het belangrijk om de invloed te onderkennen die de lichttemperatuur kan hebben op de stemming van mensen. Licht met een lagere kleurtemperatuur is ideaal voor openbare ruimten, pauzeruimten en lounges. Dit warme licht zal gevoelens van ontspanning bevorderen - het gevoel dat je in deze ruimten wilt koesteren. Dit is de reden waarom veel mensen de voorkeur geven aan het warme gele licht van gloeilampen in de buurt van hun favoriete leesstoel. Het is een plek om te ontspannen en tot rust te komen. Een hogere kleurtemperatuur (zoals die van daglichtlampen) moet worden gebruikt waar gewerkt moet worden. Dit verbetert de concentratie, het mentale bewustzijn, de stemming en - als gevolg daarvan - de productiviteit.

De term "daglichtlampen" wordt gebruikt in de verlichtingsindustrie om te verwijzen naar zowel lampen met een hoge kleurtemperatuur (meestal alles boven 6000k), en naar full-spectrum lampen (die 6500k + als hun kleurtemperatuur hebben, en een CRI (Color Rendering Index) score van 96% of meer. Elke lamp met een kleurtemperatuur van meer dan 6000 kelvin produceert de gewenste effecten van een betere stemming, mentaal bewustzijn en productiviteit, maar alleen de duurdere "volspectrum" daglichtlampen produceren het volledige scala van voordelen die daglichtlampen in een zakelijke omgeving aantoonbaar opleveren. Volspectrum daglichtlampen kunnen overigens duurder zijn dan standaard gloeilampen, maar over het algemeen zijn standaard gloeilampen met een kleurtemperatuur van 6000 k of meer even duur als hun tegenhangers met een warmere temperatuur.