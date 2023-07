Partner content

De voordelen van een rollator voor ouderen

Wanneer we ouder worden, worden we vaak fysiek net even iets minder mobiel. Waar dit bij de een wat sneller gaat dan bij de ander, is de kans vrij klein dat jij de dans weet te ontspringen. Om er dan toch voor te zorgen dat je veilig zowel door het huis als buiten op straat kunt bewegen, biedt een rollator uitkomst. Omdat het voor veel ouderen een enorme stap is om afhankelijk te moeten zijn van een rollator, bespreken we in dit artikel de vele voordelen van een rollator kopen. In het begin is het dan misschien allemaal even wat onwennig, maar uiteindelijk zul je er ontzettend veel voordeel van hebben.

Veiligheid en vertrouwen

Een rollator zorgt voor een gevoel van veiligheid en zekerheid bij ouderen. Het biedt hen de nodige ondersteuning en stabiliteit tijdens het lopen, waardoor het risico op vallen wordt verminderd. Ouderen kunnen zich zelfverzekerder voelen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zowel binnen als buiten hun huis, wetende dat ze een rollator ter ondersteuning hebben. Daarnaast zijn veel rollators uitgerust met handremmen die extra controle bieden over de snelheid en beweging. Dit stelt ouderen in staat om hun tempo aan te passen naar wat voor hen comfortabel is. Hierdoor kunnen ze met meer vertrouwen en gemoedstoestand genieten van hun mobiliteit.

Extra fysieke beweging

Op het moment dat je als ouder alleen nog maar op je stoel blijft zitten en dus weinig tot niet meer beweegt, zul je al snel merken dat je ontzettend snel achteruit gaat. Dit geldt niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar ook voor het mentale gedeelte. Door regelmatig te bewegen, triggeren we ons hersenen, waardoor we ook geestelijk fit blijven. Op het moment dat je gebruik maakt van een rollator, is de kans dat je veel meer beweegt dus groter en blijf je zowel fysiek als mentaal een stuk fitter. Nu is het niet zo dat je ineens weer het idee hebt alsof je 25 bent, maar het draagt wel bij aan je algehele gezondheid.

Je kunt langer thuis wonen

Een reden waarom veel ouderen genoodzaakt zijn om begeleid te gaan wonen, is omdat ze niet mobiel genoeg meer zijn. Je kunt je voorstellen dat wanneer je niet meer normaal naar de wasmachine kunt lopen, het een lastig verhaal wordt om te kunnen blijven wonen waar je nu woont. Je kunt je kinderen wel vragen de was te doen, maar erg praktisch is het natuurlijk niet. Het voordeel aan een rollator is wel dat je deze vaak niet hoeft aan te schaffen, maar er maandelijks een vast bedrag voor betaalt. Overigens zien we dit soort constructies steeds vaker en is ook een wasmachine abonnement ontzettend populair. Zo betaal je namelijk niet ineens het volledige bedrag, maar heb je wel als voordeel dat je direct gebruik kunt maken van je nieuwe apparaat.

Sociale voordelen

Je kunt je voorstellen dat wanneer je nauwelijks nog kunt wandelen, ook je sociale kring een stuk kleiner wordt. Op het moment dat je normaal iedere week naar de stad gaat om daar een hapje te gaan eten en dit lukt je niet meer, dan zullen deze contact heel erg snel verwateren. Stel dat je ervoor kiest om toch een rollator te nemen, dan kun je je normale uitstapje gewoon blijven doen en raak je ook niet zomaar in een sociaal isolement.