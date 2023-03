Partner content

De voordelen van linkbuilding

Momenteel kampen veel bedrijven met de sterke concurrentie. De afgelopen jaren is het aantal bedrijven in hoog tempo gegroeid dat invloed had op de concurrentie. Voor bedrijven werd het lastiger om de huidige klantenkring te behouden, doordat de klanten nu ook gemakkelijk een alternatief bedrijf konden benaderen.

Het behouden van je klanten heeft niet enkel te maken met het product of de dienst die je als bedrijf aanbiedt. Klanten behoud je ook door de juiste strategieën toe te passen. Linkbuilding is een populaire en slimme strategie, waarmee je het verschil kunt maken. Ben jij benieuwd naar de voordelen van linkbuilding? Lees snel verder.

Wat is linkbuilding?

Misschien heb je geen idee wat linkbuilding inhoudt. In dat geval zal dit artikel erg ingewikkeld zijn. Internationale linkbuilding is een internationale SEO strategie, waarbij je kwalitatieve links verzameld die de lezer doorverwijzen naar jouw website. De grote zoekmachines, zoals Google en Bing, zullen deze doorverwijzingen zien als een positieve review. Hierdoor zullen zij jouw bedrijf hoger in de zoekresultaten zetten, waardoor jij zichtbaarder bent voor de potentiële klanten. Indien jij het lastig vindt om seo-teksten op te stellen, is de zoekmachine optimalisatie uitbesteden aan een online marketingbureau ook mogelijk.

Voordeel 1: Hogere positie

Dit voordeel is al kort behandeld in bovenstaande alinea. Doordat kwalitatieve links de lezer doorverwijzen naar jouw website, zal jouw bedrijf beter beoordeeld worden door de grote zoekmachines, waardoor jouw bedrijf hoger in de zoekresultaten geplaatst zal worden. Hierdoor zul jij zichtbaarder zijn voor jouw potentiële klanten, waardoor de kans groter is dat jij jouw klantenkring in kortere tijd sterk uitbreidt.

Voordeel 2: Top 3 factor

Linkbuilding staat in de top 3 van de factoren die een rol spelen bij de beoordeling van een website/bedrijf. Content en RankBrain staan net iets hoger in deze lijst.

Voordeel 3: Meer websitebezoekers

Doordat jouw bedrijf gelinkt wordt in een artikel, zullen lezers waarschijnlijk doorklikken naar jouw website. Hierdoor zul jij meer website bezoekers ontvangen. Indien jij de juiste content op jouw website hebt staan, kun je websitebezoekers overtuigen klant te worden.

Voordeel 4: Reputatie

Als jouw bedrijf in meerdere artikelen benoemd en gelinkt wordt (door linkbuilding), zal de betrouwbaarheid in jouw bedrijf groeien. 'Het bedrijf zal niet voor niets zo vaak benoemd worden in artikelen' zullen lezers denken. Door meer betrouwbaarheid, groeit de kans dat lezers iets zullen aanschaffen op jouw website. Deze ontwikkeling is positief voor de resultaten, het imago en de klantenkring van het bedrijf.