Decoreren met posters: hoe doe je dat?

Ben je weleens heel erg enthousiast geweest over een poster, maar wist je niet goed wat je er mee moest? Je bent niet alleen.

Je interieur naar een nieuw niveau tillen met Desenio posters is heel goed mogelijk. Met deze tips weet je direct waar je de posters moet ophangen en wat de beste combinaties zijn.

De grootte van de poster

Het maakt meer uit dan je denkt, de grootte van de poster. Als je wilt dat de poster opvalt en indruk maakt op je muur moet je groot denken. Behalve als je de kleinste muur in huis decoreert misschien, maar in de andere gevallen is deze tip altijd van toepassing.

Dit is zo belangrijk omdat mensen niet helemaal naar je muur toe lopen om dingen te bekijken. Alle decoraties worden van een afstand bekeken. Die ene kleine poster lijkt dan meer op een postzegel en valt echt niet op.

Mocht je de poster netjes willen inlijsten doe dit dan met een frame wat net zo groot is als de poster. Een dikkere rand kan de poster weg laten vallen terwijl je juist wil dat deze meer opvalt. Alleen als je voor hele specifieke lijsten kiest kan het mooi zijn om een rand te hebben, anders is het al snel overkill.

Werk met de kleuren van de wall-art

Het mooie van decoraties, posters en schilderijen is dat je het bij de rest van je interieur kan laten passen. Een handige tip hiervoor is het kiezen van 2 of 3 kleuren die in je muurdecoraties voorkomen.

Probeer de kamer te visualiseren en bepaal welk kleurenpalet je graag terug ziet komen. In een ideale situatie weet je heel goed wat je wilt, maar ook voor de twijfelaars onder ons werkt deze tip goed. Kan je niet goed kiezen? Verzamel de kleuren van je decoraties en ga combineren. Uiteindelijk vind je een combinatie die je het leukst vindt.

De simpelste manier om een blanco kamer te decoreren is door deze tip toe te passen. Heb je al een kleurrijke kamer die je niet wilt aanpassen? Kies dan posters die hierbij passen.

Naast kleur zijn ook thema, mood en stijl belangrijk

Iedereen begint altijd met een grijze bank, een bruine stoel of een andere saaiere kleur. Dit is niet erg als het de basis voor je kleurenpalet vormt, maar je wilt ook de kamer voelen als je binnenloopt. Dit doe je door een thema, mood en stijl toe te voegen aan je decoraties.

Bijvoorbeeld een poster met een verhaal of bepaald uiterlijk kan de toon zetten voor de kamer. Denk aan een Lord of the Rings poster met al je favoriete karakters of een foto van je favoriete bergketen in Nieuw-Zeeland. Dit voegt een thema en mood toe.

Voor een bepaalde stijl moet je denken aan meubels die bij het Lord of the Rings thema passen zoals een rustieke koffietafel. Probeer het thema van de poster door te laten lopen in je meubilair. Zo creëer je de perfecte sfeer in huis met posters.