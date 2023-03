Vacature

Directeur (V/M) | Volendams Museum

Het Volendams Museum is een door de Nederlandse museumvereniging erkend cultuurhistorisch Museum waar onze bezoekers kunnen ontdekken waarom Volendam het bekendste dorp van Nederland is geworden en wat Volendam zo bijzonder maakt. We verwelkomen jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers uit alle landen en natuurlijk ook uit onze eigen gemeente. We werken samen met musea uit het hele land, van kleine- tot grote Nationale musea. Ons museum wordt dagelijks gerund door 60 vrijwilligers.

Het Volendams Museum zoekt een organisatorische alleskunner, ondernemend, commercieel en met een operationele achtergrond. Deze alleskunner voelt zich thuis op alle niveaus en gaat op een natuurlijk wijze om met vrijwilligers, met gasten en met zakelijke relaties. De vrijwilligers van het Volendams Museum zijn voor onze organisatie de spil en noodzakelijk voor alles wat er in het museum gebeurt. We zoeken dan ook iemand die sociaal, empathisch en verbindend is. Het beleid van het museum wordt bepaald door het bestuur met input van onze vrijwilligers en van jou.

Je voert het door het bestuur vastgelegde jaarprogramma uit en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en projecten uit de gemeenschap. Naast je operationele instelling ben je zakelijk en zie je commerciële kansen liggen en benut die ook.

Het is een unieke functie, zeer afwisselend, geen dag is hetzelfde. Het betreft geen vrijwilligersfunctie, we denken aan iemand die flexibel in deeltijd kan en wil werken. Wellicht heb jij je sporen al verdiend en wil je je graag op een voor jouw vertrouwde wijze inzetten voor onze organisatie maar ook jongere mensen die zich herkennen in dit functieprofiel willen wij uitnodigen te reageren.

Het salaris bedraagt €1.238 bruto per maand o.b.v. een 20-urige werkweek. Interesse? Mail naar: info@volendamsmuseum.nl