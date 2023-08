Partner content

Dit is de beste plek om goede wijn te kopen

Wijn is bij uitstek een product dat je gewoon goed moet kopen. Er zijn zo veel wijnlanden, soorten en smaken dat de keuze erg individueel is. Via wijncursussen en andere activiteiten kun je meer leren over wijn en jouw persoonlijke smaak bepalen. Vervolgens is het nog wel belangrijk om jouw aanschaf te doen bij een betrouwbare webwinkel, die levert wat het belooft. Hier lees je wat daarvoor belangrijke criteria zijn. Zo kom je erachter dat je de beste wijnen en wijnglazen bij een specialistische winkel direct online koopt.

Koop de beste wijn online

Als je wijn koopt op het internet dan wil je dit uitsluitend doen bij een betrouwbare wijnwinkel. Het is nu eenmaal een stuk lastiger om de wijn van tevoren te proberen. Allereerst wil je uitsluitend bestellen bij een webshop met wijn die beschikt over een keurmerk. Zo weet je zeker dat er toezicht wordt gehouden en dat je eventuele klachten onafhankelijk kunt indienen. Daarnaast wil je natuurlijk kijken naar het assortiment, om te weten of dat bij je past. Veel gespecialiseerde winkels hebben daarmee een beperkt aanbod, maar als het de wijnen voor jou zijn, maakt dat natuurlijk niet meer uit. Bij een grotere winkel is het dan weer gemakkelijker om te ruilen.

Natuurlijk wil je een webshop ook beoordelen aan de hand van de beschikbare prijzen en aanbiedingen. Er kunnen onderling aanzienlijke prijsverschillen zijn. Beoordeel natuurlijk hoe snel er geleverd kan worden en wat de voorwaarden zijn, ook wat betreft retouren. Het allerbelangrijkste is om goed naar de algemene reputatie van de wijnwebshop te kijken. Een winkel kan er nog zo mooi uitzien, de beoordelingen van andere gebruikers vertellen je pas echt waar je aan toe bent. Lees recente reviews op onafhankelijke sites om een eerlijk beeld te krijgen.

Drie manieren om korting te krijgen op wijn

Met bovenstaande tips kun je nu een betrouwbare webwinkel vinden, die tegen redelijke prijzen goede wijn biedt. Dit zijn een aantal aanvullende adviezen die je helpen om nooit de volle prijs te hoeven betalen:

● Maak goed gebruik van sociale media. Moderne bedrijven zorgen ervoor dat ze hier ook een account hebben. Daar worden exclusieve aanbiedingen gedeeld en nieuwe acties aangekondigd. Het volgen is gratis, dus dit is een kans die je zeker niet wilt missen.

● Een goede vaste wijnwinkel opzoeken. Als je eenmaal een fijne online wijnshop hebt gevonden, dan wil je daar blijven plakken. Voor vaste klanten zijn er nu eenmaal vaak betere aanbiedingen. Als je naam bekend is kun je altijd bellen voor een persoonlijke aanbieding.

● Goed vergelijken tussen prijzen. Door goed onderzoek te doen op het internet bespaar je letterlijk euro’s. Het is soms verbazingwekkend hoe groot de verschillen in prijzen bij webshops zijn. Het internet biedt daarbij het ultieme voordeel dat je met een paar keer klikken alles ziet en niet van winkel naar winkel hoeft te gaan.

Een goede fles wijn kopen is nog niet zo eenvoudig. Naast dat de kwestie van smaak erg persoonlijk is, kan het lastig zijn om in het oerwoud aan online wijnwinkels de beste leverancier te vinden. Aan de hand van bovenstaande tips zorg je er in ieder geval voor dat je een betrouwbare partij kiest waar je ook op de lange termijn wilt bestellen. Door goed te letten op kortingen en andere promoties hoef je nooit te veel te betalen. De voordelen van online bestellen spreken daarbij voor zich: je krijgt de zware wijnflessen gewoon aan de deur geleverd, betaalt minder en je kunt, als je toch geen liefhebber bent van een specifieke wijn, jouw bestelling retourneren.