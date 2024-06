Partner content

Dit zijn de beste bandjes voor je Apple Watch

Hoera! Je hebt je Apple Watch binnen! Standaard wordt een bandje meegeleverd, maar dan heb je een bandje dat iedereen heeft. Jij wilt juist je eigen stijl laten zien. Dan ben je op zoek naar de beste bandjes voor je Apple Watch. Misschien wil je extreme sporten met je horloge beoefenen, of zoek je gewoon iets moois. Dit zijn de beste bandjes voor je nieuwe Apple Watch.

Apple’s Leather Link

Apple Leather Link zijn de leren bandjes van Apple zelf. Ze zijn gemaakt van Roux Granada-leer, dat met de hand is vervaardigd in een leerlooierij in Frankrijk. Het mooie van deze bandjes is dat ze zijn voorzien van een magnetische sluiting met flexibele magneetjes. Daardoor blijven de bandjes mooi zitten en ziet alles er netjes uit.

Je vindt deze Apple Watch bandjes in verschillende formaten. Of je nu een kleinere pols hebt met 38 of 40 millimeter, of 41, 42, 44, 45 of 49 millimeter nodig hebt: Apple heeft bandjes voor iedereen. Op deze manier draag je je Apple Watch zoals de fabrikant het bedoeld heeft.

Nomad bandjes

Nomad ken je van de sportartikelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘stevigheid’ het toverwoord is bij deze fabrikant. Dat zie je ook terug in de bandjes voor de Apple Watch. Nomad gebruikt hiervoor hoge kwaliteit leer, zeer sterk aluminium en het sterkste kevlar op de markt.

Met Nomad hoef je nooit bang te zijn dat je iets kapotmaakt. Perfect om te gebruiken in de meest extreme omstandigheden. Of je vindt de bandjes gewoon mooi, en kan niet wachten om met de unieke bandjes om je pols de straat op te gaan. En voor wie het belangrijk vindt: het bedrijf is sinds 2020 100% klimaatneutraal. Zo kun je je Apple Watch met een schoon geweten dragen.

iMoshion bandjes

Misschien ken je iMoshion nog niet, maar dit is een merk van eigen bodem. Dit Nederlandse merk maakt topkwaliteit hoesjes voor smartphones, maar ook bandjes voor de Apple Watch. Het idee ervan is dat je een luxe uitstraling kunt geven aan je Apple Watch, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen. Minder betalen voor een mooiere look, dus.

iMoshion maakt zelfs een Milanees magnetisch bandje voor onder de 20 euro. Toch liever staal om je arm? Ook geen probleem, voor minder dan 25 euro heb je een stijlvol bandje dat aan vroeger doet denken, maar dan met een modern klokje op je pols. Wat dat betreft, maakt iMoshion echt unieke bandjes voor een kleine prijs.