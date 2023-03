Partner content

Een bouwval gekocht; wat nu?

Het was al jaren je grote droom: een vervallen huis kopen om dit vervolgens op te knappen en te vormen naar eigen smaak. Nu is de aankoop gelukt, heb je het gewoon gedaan, maar wat nu? Er lijkt geen beginnen aan dit enorme project, maar er nu mee stoppen is ook geen optie.

Waar het van velen slechts een droom blijft, is er een enkeling die zich daadwerkelijk waagt aan de wereld van renoveren. Het geeft een goed gevoel, want je hebt je eigen huis van een bouwval weer opgetild naar een waardig niveau. Uiteraard is dit alles makkelijker gezegd dan gedaan, dus hier een lijst met handige tips voor jouw renovatieproject:

First things first

Het is goed om te weten wat je wilt. Probeer dit dan ook zo concreet mogelijk op te schrijven, want dit zal het jezelf een stuk makkelijker maken. Wel wil je natuurlijk ruimte laten voor verrassingen of tegenvallers, maar veel dingen kun je vastzetten. Zo is het ook slim om je budget vast te stellen, want dit is erg bepalend voor de rest van je project. Ook kun je een lijstje maken met wensen en eisen, die je dan weer naast je budget kunt leggen om tot een concreet plan te komen voor jouw renovatie.

Een goede planning is het halve werk

Met je wensen, eisen en budget vastgesteld, is de volgende stap het maken van een planning. Het is een groot en spannend project, dus neem er goed de tijd voor. Natuurlijk wil je niet je dakrenovatie van het pannendak over een tijdsspanne van drie weken laten gebeuren. Je gaat te maken met tegenvallers en het veranderen van je plannen. Als je veel zelf wilt doen, is het slim om grotere klussen op je vrije dagen te plannen en mensen te vragen of zij kunnen helpen hier en daar. Zo kan je een dakbeheer expert inhuren om de dakrenovatie uit handen te nemen.

Vraag mensen om hulp

Je kunt meer dan je denkt, maar probeer ook gebruik te maken van mensen die meer weten van een bepaald onderwerp dan jij. Het dakbeheer bijvoorbeeld is iets dat je liever uitbesteedt dan zelf regelt. Er zijn ook genoeg aannemers die veel weten en je op die manier kunnen behoeden voor fouten. Mocht het nodig zijn, kun je je plannen voorleggen aan een architect of een binnenhuisarchitect, zodat zij kunnen valideren of je realistische plannen hebt voor jouw droomhuis.

Kortom is het renoveren van een huis niet niks en is het enerzijds zeker de moeite je hier in te verdiepen voordat je spontaan verkeerde dingen als eerst aanpakt. Anderzijds leer je ook enorm veel door het te doen.