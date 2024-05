Partner content

Een camping beginnen: een aantal belangrijke punten

Kamperen is onder velen geliefd: van gepensioneerden tot families met kinderen, het overnachten op een camping is een van de meest voorkomende soort vakanties. Het kan zelfs inspireren tot het zelf openen van een camping. Een spannende en tijdrovende ervaring, maar wanneer je het goed aanpakt kan het de beste ervaring van je leven worden. Omdat het in Nederland niet toegestaan is om te kamperen op plekken die daarvoor bestemd zijn (zoals een camping), is het belangrijk om alle zaken rondom de creatie van een wettelijk toegestane camping op orde te hebben. Van de keuze voor vakantiehuisjes of glamping tenten van yalacanvaslodges.com tot de benodigde vergunningen, in dit artikel lees je alles over waar je op moet leggen bij het beginnen van jouw camping.

De indeling van jouw camping

Het is misschien wel het leukste onderdeel van het opzetten van een camping: de indeling samenstelling. Natuurlijk zijn er een aantal factoren die elke camping móét hebben. Denk hierbij aan voldoende sanitairgebouwen, watertappunten, elektriciteit, goede afwatering, voldoende ruimte en verlichting. Wil je jouw camping extra aantrekkelijk maken? Dan is het aan te raden om ook voldoende recreatie-plekken zoals speeltuinen en zwembaden aan te leggen. Wanneer je behalve kampeerplaatsen ook vaste overnachtingsplekken wilt neerzetten is de keuze van het type huis of tent belangrijk. Voor een echt glamping sfeer kun je het best gaan voor een luxe lodge. Een dergelijke tent bezit namelijk alle luxe, maar geeft wel het campinggevoel.



De Nederlandse vergunningen voor campings

Voordat je de camping daadwerkelijk kunt realiseren moeten er andere stappen ondernomen worden. Nederland kent vele wetten en vergunningen, zo ook voor campingeigenaren. De eerste vergunning die je aan zult moeten vragen bij het opstarten van jouw camping is een kampeervergunning. Hiermee stemt de gemeente mede op basis van het bestemmingsplan in op het idee om een camping te laten bouwen op jouw stuk grasland. Daarnaast heb je mogelijk ook een omgevingsvergunning nodig, of zelfs een natuurbeschermingsvergunning indien het land dicht bij of in een natuurgebied ligt. Daarnaast moet er ook een exploitatie melding bij de gemeente gedaan worden wanneer je een camping wilt beginnen, overneemt of verplaatst.



Een paar tips voor het hebben van een camping

Het is je gelukt: je hebt de camping van je dromen weten te realiseren. Bij het runnen van een camping komt echter ook het een en ander kijken. Denk er bijvoorbeeld aan om een register bij te houden, zodat je een overzicht hebt van wie er op de camping verblijft. Vooral in geval van nood is dit erg belangrijk. Het nachtregister bevat de naam en woonplaats, de datum van aankomst en vertrek en het type identiteitsbewijs. Denk er daarnaast aan om toeristenbelasting te betalen. Dit geldt voor iedere bezoeker die niet in dezelfde gemeente woont als waar de camping staat.