Een compleet nieuwe outfit waarmee je jouw nieuwe werkgever kunt imponeren

Je bent net afgestudeerd, gefeliciteerd! Je papiertje is binnen en daarom ben je op zoek naar een nieuwe baan. Solliciteren is niet echt een leuke bezigheid, maar je wilt graag snel aan de bak kunnen bij een leuk bedrijf. Je wordt een paar keer afgewezen, maar gelukkig mag je eindelijk op gesprek komen bij een organisatie. Spannend! Maar, wat ga je aandoen? In dit blog lees je over een aantal opties die je hebt!

De voorbereidingen

Je wilt natuurlijk een goede eerste indruk maken bij je sollicitatie, maar hoe bepaal je wat je moet aandoen? Dat hangt natuurlijk erg af van de plek waar je gaat solliciteren. Als jij bij een advocatenkantoor op gesprek mag komen, is het vaak gepast om een net blousje met een nette broek aan te doen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Voelt het namelijk toch niet zo goed om in een simpele broek en een shirt te komen? Dan heb je nog een hoop andere opties. Denk bijvoorbeeld aan een heren kostuum. Het helpt heel erg om eens op de site van het bedrijf te kijken en eens goed naar de outfits te kijken die de mensen dragen. zo kan je gemakkelijk wat inspiratie opdoen!

Een goede indruk achterlaten

Bovenal is het erg belangrijk dat je gewoon jezelf blijft. Het is natuurlijk niet nodig om iets aan te doen wat buiten jouw comfortzone ligt. Wat je draagt is namelijk een weerspiegeling van jezelf. En natuurlijk wil je dat jouw potentiële werkgever een goede eerste indruk van jou heeft, toch? Een goede eerste indruk kan je maken met een Tenson zomerjas heren, maar ook met een kleurrijk shirt en een witte broek kom je een heel eind. Natuurlijk spelen een hoop andere factoren een grote rol tijdens het gesprek dat je gaat voeren. Zo kan je je goed voorbereiden door wat informatie op te zoeken over het bedrijf en waarom jij goed in het team past. Het is in ieder geval slim om ervoor te zorgen dat jouw outfit op en top is, want dit heb je gelukkig helemaal zelf in de hand!

