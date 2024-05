Partner content

Een dakkapel als oplossing voor de aanhoudende krapte op de woningmarkt

De combinatie van krapte op de woningmarkt en de verwachte stijging van de huizenprijzen dwingt huiseigenaren die meer ruimte nodig hebben tot het overwegen van creatieve oplossingen binnen de huidige woning. Met een dakkapel kun je zowel langer genieten van je huis, maar investeer je ook in de toekomstige waarde ervan.

Uit onderzoek van Ruiter Dakkapellen blijkt zelfs dat in vrijwel alle gemeenten in Nederland de aanschaf van een dakkapel direct is terugverdiend na plaatsing. Hoe dat kan lees je hieronder.

Huizentekort werd tijdens de Open Huizen Dag opnieuw pijnlijk duidelijk

Sinds de corona pandemie in 2020 staat de Nederlandse woningmarkt onder enorme druk. Door een beperkt aanbod en toenemende vraag hebben veel kopers moeite met het vinden van een woning. Tijdens de laatste Open Huizen Dag in april 2024 werd het huizentekort opnieuw pijnlijk duidelijk. Er waren namelijk slechts 5.000 woningen te bezichtigen, in tegenstelling tot 13.500 op hetzelfde moment vorig jaar. De krapte zit hem met name in het aanbod dat met 24% is gedaald ten opzichte van Q1 2023.

Huizenprijzen blijven stijgen in 2024 en 2025

Daarnaast voorspelde RaboResearch in maart 2024 een aanzienlijke stijging van de huizenprijzen. Met een verwachte toename van 6,2% in zowel 2024 als 2025, gedreven door hogere lonen en soepeler leenmogelijkheden, lijkt het kopen van een woning voor steeds meer mensen onhaalbaar.

Het zoeken naar vierkante meters in huidige woning steeds interessanter

Ook voor huizenbezitters lijkt het kopen van een nieuwe (vaak grotere) woning een flinke uitdaging, zelfs met de inzet van overwaarde. Daarom is het onderzoeken naar meer leefbare vierkante meters binnen de huidige woning extra interessant.

Rick Coreelmont, Commercieel Directeur bij Ruiter Dakkapellen:

"De aanschaf van een dakkapel is een grote uitgave." Waar veel mensen niet bij stil staan is dat een dakkapel in feite direct is terugverdiend en daardoor een slimme investering is.

Niet alleen verkrijg je extra woonruimte en licht en zorgt het voor waardeverhoging van de woning, maar je bespaart bij een goed geïsoleerde dakkapel ook op je energiekosten. De wetgeving werkt ook mee; vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet gestart. Dit maakt het krijgen van toestemming van je gemeente voor het plaatsen van een dakkapel een stuk eenvoudiger en sneller."

Zoek naar kleinere huizen met opties op zolder

“Toetreders tot de huizenmarkt kunnen hun kansen vergroten door op zoek te gaan naar een in eerste instantie kleinere woning dan gewenst, maar waar op zolder mogelijkheden liggen om via één of meerdere dakkapellen toch de nu nog ontbrekende kamers toe te voegen”, laat Coreelmont weten.

Een dakkapel is na plaatsing direct terugverdiend

Hoewel de kosten voor de aanschaf en plaatsing van een dakkapel gemiddeld tussen de €7.000 - €9.000 liggen, verdien je deze investering indirect meteen terug, omdat de vierkante meterprijzen per gemeente hoger liggen dan de investering voor een dakkapel.

Zie hieronder twee rekenvoorbeelden:

Bron: https://www.ruiterdakkapellen.nl/actueel/waardevermeerdering-en-ruimtewinst-met-een-dakkapel

Over Ruiter Dakkapellen

Ruiter Dakkapellen is marktleider in Nederland en produceert en monteert al bijna 50 jaar hoogwaardige dakkapellen. Het hoofdkantoor en de fabriek zijn gevestigd in Ursem. Daarnaast heeft Ruiter Dakkapellen vijf vestigingen waar dakkapellen op ware grootte bekeken kunnen worden. Onlangs opende Ruiter een splinternieuwe vestiging in Alkmaar met maar liefst 1000 m2 dakkapel inspiratie. Hiermee is Ruiter uniek in Nederland.