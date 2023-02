Partner content

Een matras voor ieder bed

Is het tijd om je matras te vervangen of slaap je al een aantal weken slecht? Dan dien je op zoek te gaan naar een nieuw matras. Dit kan een flinke zoektocht zijn. Niet ieder matras kan immers samen met een lattenbodem of een boxspring. Daarnaast dien je rekening te houden met de hardheid van het matras. Te hard is niet prettig maar een te zacht matras is ook niet fijn. Zo nu en dan wil je het matras ook kunnen opfrissen en het zou fijn zijn als het matras is gemaakt van duurzame materialen. Gelukkig bestaat er een matras die aan al deze eisen kan voldoen. Dit matras kan op ieder bed worden gelegd, zowel op een lattenbodem als op een boxspring. Bij aanschaf van dit matras krijg je hardheid 3 geleverd. Vind je dit te hard of te zacht? Dan kun je zelf de hardheid aanpassen door het matras open te ritsen en extra elementen toe te voegen of uit het matras te halen. Zo heb je altijd het perfecte matras voor jou.

Probeer het matras eerst uit

Twijfel je nog of dit matras wel bij jou past? Dan kun je 120 nachten proefslapen. Daarnaast krijg je 10 jaar garantie op je matras. Iedere nacht kun je de hardheid van het matras aanpassen als je dat zou willen. Zo kun je kijken wat je zelf prettig vindt liggen. Een goede nachtrust is erg belangrijk. Je krijgt meer gedaan op een dag, je bent meer gefocust en je humeur gaat erop vooruit. Daarnaast herstelt je lichaam 's nachts, waardoor je overdag voldoende energie hebt om lekker te bewegen en te functioneren. Wanneer je langere tijd slecht slaapt, zal je humeur hieronder leiden. Ook zullen je prestaties op het werk of in de sportschool afnemen. Eventuele rugpijn of nekpijn kunnen er ook voor zorgen dat jij minder scherp bent. Daarom is een goed matras erg belangrijk voor je algehele gezondheid en je humeur. Met dit matras kun je zelf de hardheid aanpassen, zodat deze in alle gevallen goed bij je zal passen.

Waarom slaap zo belangrijk voor je is

We brengen een groot deel van ons leven door in bed. Daarom is een goed matras erg belangrijk. Een goede nachtrust draagt bij aan een goede gezondheid. 'S nachts vindt het fysieke en mentale herstel plaats. Hierdoor kun jij overdag goed functioneren. Door te kiezen voor het beste matras, zal je niet meer 's nachts wakker liggen. Door zelf de hardheid van het matras aan te passen, weet je zeker dat je iedere avond weer in een comfortabel bed stapt. 'S ochtend word je uitgerust wakker zonder rug- of nekklachten. Wie voldoende slaapt, heeft meer energie overdag. Daarnaast draagt een goede nachtrust bij aan het herstel van je cellen en spieren. Je stofwisseling en je humeur krijgen een flinke boost na een goede nachtrust.