Partner content

Een pen kiezen die bij je past: zo doe je dat

Ben je aan het zoeken naar een nieuwe pen? Dan kom je er al snel achter dat er een groot aantal varianten op de markt te vinden zijn. Iedere pen kan weer een geheel andere ervaring met zich meebrengen en zorgen voor een unieke schrijfervaring. Maar hoe kan je er dan voor zorgen dat je een pen hebt die volledig bij je past? Er zijn hiervoor een aantal factoren die je mee moet nemen in het maken van een keuze. Hieronder lees je daarom de belangrijkste factoren voor jouw zoektocht.

De schrijfstijl als uitgangspunt

Als je een pen van een merk als Lamy aan wilt schaffen, moet je als eerste goed kijken naar jouw schrijfstijl. Iedere persoon schrijft op een bepaald moment van de dag, maar de hoeveelheid kan een groot verschil opleveren in de keuze die je maakt. Lamy maakt bijvoorbeeld voornamelijk vulpennen. Het grootste voordeel is dat je deze regelmatig bij kan vullen, waardoor je niet zonder pen komt te zitten. De balpennen moet je na verloop weggooien. Vooral als je veel schrijft, moet je dus zorgen voor een pen die helemaal op jouw behoeften aansluit en minder afval creëert.

Het doel van de pen

Een andere factor die bijdraagt aan het maken van een keuze voor een pen die bij je past, is het doel waarvoor je deze nodig hebt. Niet alleen de hoeveelheid die je gaat schrijven, maar ook het soort papier speelt bij het doel een belangrijke rol. Als je regelmatig op glad papier schrijft, kan een pen met vloeibare inkt of gel inkt een betere keuze zijn. Deze zal namelijk minder vlekken. Als je voornamelijk documenten ondertekent, is een balpen van bijvoorbeeld Parker weer een betere keuze zijn. Deze zijn namelijk dunner, waardoor je nauwkeurig werkt.

Ergonomie en een mooi design

De ergonomie en het design van de pennen kunnen ook een groot verschil opleveren als je kijkt naar een nieuw schrijfinstrument. Een pen moet comfortabel in de hand liggen en niet te veel gewicht hebben. Vooral bij langdurig schrijven is het belangrijk dat je geen last krijgt van jouw hand. Het design gaat hierin nog een stapje verder. Niet alleen zorgt dit voor een comfortabel schrijfinstrument, ook kan het bijdragen aan het tot uiting laten komen van jouw persoonlijke stijl. Zorg daarom dat je het uiterlijk ook meeneemt in de zoektocht naar een nieuwe pen.

Een pen in meerdere prijsklassen

Hoewel je een pen hebt gevonden die in alle opzichten bij je past, is het ook belangrijk dat deze nog binnen jouw budget valt. Met een groot aantal pennen op de markt, kan je de schrijfinstrumenten ook in een groot aantal prijsklassen terugvinden. Als je voornamelijk op zoek bent naar een simpele pen voor dagelijks gebruik kijk je dus naar een goedkope variant. Als je vooral kwaliteit nodig hebt voor een groot aantal schrijfwerkzaamheden kan een pen in een duurdere prijsklasse weer meer voordelen opleveren. Voor ieder budget is er een oplossing.